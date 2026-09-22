Más de 350 jóvenes participan del Congreso de la Juventud en Jujuy

Más de 350 jóvenes, junto a docentes y directivos, participan del Congreso de la Juventud en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 . Leandro Morales Presidente del Ente Autárquico Permanente, explicó que el encuentro busca escuchar, debatir y poner en valor la voz de los estudiantes de toda la provincia. El Congreso forma parte de una agenda que comenzó meses atrás con distintas instancias regionales y recorridas por establecimientos educativos de la Puna, Quebrada, Valles y Yungas.

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“ Más de 350 jóvenes se dan cita entre directivos y docentes para hablar, discutir y analizar la coyuntura de una franja etaria que muchas veces necesita que su voz sea escuchada, respetada y, sobre todo, valorada ”, explicó Leandro Morales.

Uno de los ejes elegidos para esta edición es la creatividad. La propuesta busca que los estudiantes no solo expongan dificultades o necesidades, sino que también puedan pensar alternativas y soluciones desde sus propias experiencias.

“Tenemos un lema especial buscando la creatividad, sobre todo la que hace mucha falta para resolver situaciones” “Tenemos un lema especial buscando la creatividad, sobre todo la que hace mucha falta para resolver situaciones”

Morales remarcó además que las problemáticas no son iguales en toda la provincia y que por eso fue importante generar instancias previas en distintas regiones.

Cuatro congresos regionales y más de 90 colegios recorridos

Según explicó el funcionario, el trabajo comenzó prácticamente desde el inicio de la actual gestión. “Nos tocó asumir el 19 de mayo y el 20 de mayo estábamos en La Quiaca haciendo un congreso regional junto a alumnos de Puna Norte y Puna Sur”, recordó. La experiencia luego se replicó en otros puntos de la provincia. “Lo mismo hicimos en la Quebrada, en Tilcara, y luego en Región Valles y Yungas”, detalló.

A partir de ese recorrido, el Ente llegó a más de 90 establecimientos educativos, lo que permitió relevar demandas y necesidades directamente con los estudiantes.

“Venimos recorriendo los colegios, más de 90 a la fecha, por lo cual pudimos diagnosticar qué se requiere y, sobre todo, qué es necesario” “Venimos recorriendo los colegios, más de 90 a la fecha, por lo cual pudimos diagnosticar qué se requiere y, sobre todo, qué es necesario”

Congreso de la Juventud: un espacio para que llegue la voz de los jóvenes

El Congreso busca integrar realidades muy diferentes. Los estudiantes de la Puna no necesariamente atraviesan las mismas situaciones que quienes viven en los Valles o las Yungas. Por eso, la intención es que cada región pueda aportar su propia mirada.

El encuentro funciona así como una instancia donde los jóvenes pueden plantear inquietudes vinculadas con educación, convivencia, participación estudiantil y las realidades que atraviesan diariamente. Para Leandro, el objetivo central es que esos planteos no queden solamente en una jornada de debate, sino que permitan identificar necesidades concretas.

Una FNE con múltiples actividades

El Congreso se desarrolla en una semana especialmente intensa para la 75° Fiesta Nacional de los Estudiantes. Mientras se realizan las jornadas de debate juvenil, continúan los desfiles de carrozas y ya comenzaron las actividades de las representantes provinciales que participarán de la Elección Nacional.

El presidente señaló que las delegaciones de todas las provincias ya se encuentran en Jujuy y que también avanzan los preparativos para la elección prevista en el estadio de Gimnasia y Esgrima.

“Ya están todas las provincias. Un año más tenemos la participación de todas en esta edición”, indicó.

La organización también mantiene bajo evaluación permanente las condiciones meteorológicas para las próximas actividades. “Las expectativas siempre son las mejores, pero siempre entendiendo la seguridad para todos, tanto para los carroceros como para las familias”, explicó.

Y agregó que, si las condiciones climáticas obligaran a realizar cambios, la posibilidad de reprogramación está contemplada dentro de la organización.

Mientras la FNE continúa con carrozas, elecciones y espectáculos, el Congreso de la Juventud propone detenerse en otro aspecto central de la fiesta: escuchar qué tienen para decir los propios estudiantes sobre la realidad que viven y el futuro que imaginan.