De arquero del Lobo a Paje 10 de la FNE: la historia de Bautista Pellegrini

De la FNE a las canchas: Es arquero de Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Bautista Pellegrini tiene 18 años, estudia en el Colegio Santa Teresita , es arquero de Gimnasia de Jujuy y desde este domingo sumó algo inesperado a su historia: fue elegido Paje 10 Provincial de la FNE 2026. Horas después, todavía le costaba dimensionar lo sucedido.

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“ Todavía no caigo ”, reconoció durante su visita a Radio City. Bautista contó que ni siquiera esperaba quedar entre los elegidos porque había visto el nivel de los demás participantes. “Pensé que no iba a salir nada porque muchos de los chicos también estuvieron muy bien”, admitió.

La elección se realizó en Ciudad Cultural y reunió a representantes de establecimientos educativos de distintos puntos de la provincia. Bautista llegó en representación del Colegio Santa Teresita y terminó quedándose con el principal reconocimiento de la noche.

Una candidatura que casi no sucede en la FNE

Detrás del resultado hay una historia que Bautista contó entre risas: estuvo cerca de no presentarse siquiera en la elección de su colegio. En un primer momento iba a participar junto a una candidata, pero los entrenamientos de fútbol complicaban sus horarios para asistir a los ensayos. Poco antes de la elección, la joven decidió continuar con otro compañero y Bautista pensó directamente en bajarse.

Fueron sus profesores quienes terminaron convenciéndolo. “No me iba a presentar, hablé con los profes y me terminaron convenciendo”, recordó. Finalmente hizo su pasada y ese primer paso terminó llevándolo hasta la elección provincial.

“Muchos chicos te ven como un ejemplo”

La banda también trajo una responsabilidad que el joven ya empieza a reconocer: “Sé que es una responsabilidad porque muchos chicos te ven como un ejemplo. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible”, expresó.

Su manera de atravesar la exposición también aparece en las redes sociales. Bautista contó que después de la elección se puso a leer los comentarios y encontró tanto mensajes positivos como críticas.

Lejos de engancharse con lo negativo, aseguró que intenta tomárselo con tranquilidad. “Está bien, es su opinión, la respeto”, explicó. Incluso contó que algunas críticas terminaron causándole gracia y valoró especialmente a personas que, sin conocerlo personalmente, salieron a dejarle mensajes de apoyo.

"Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible" "Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible"

Arquero de Gimnasia y un sueño que sigue intacto

La FNE ocupa buena parte de estos días, pero Bautista mantiene otra rutina que es fundamental en su vida: el fútbol.

Es arquero de Gimnasia y Esgrima de Jujuy y continúa entrenando mientras atraviesa todas las actividades propias de la Fiesta. De hecho, antes de la entrevista ya había cumplido con su práctica y recibió las primeras bromas y felicitaciones de sus compañeros. Cuando le preguntaron por su sueño, respondió sin demasiadas vueltas: quiere ser futbolista profesional.

Entre sus referentes mencionó a Emiliano “Dibu” Martínez, Marc-André ter Stegen y Manuel Neuer. Del arquero de la Selección Argentina destacó especialmente su manera de pensar, mientras que de los europeos admira características de juego.

Pero antes aparece otro deseo muy ligado a estos días: que el carruaje del Santa Teresita consiga el primer puesto.

“Está muy lindo. Lo hicimos con los chicos y todos se esforzaron un montón. Estoy súper contento y orgulloso” “Está muy lindo. Lo hicimos con los chicos y todos se esforzaron un montón. Estoy súper contento y orgulloso”

De la FNE a las canchas: Es arquero de Gimnasia y Esgrima de Jujuy

El lugar de la familia

En medio de toda la exposición, Bautista volvió varias veces sobre algo mucho más personal: su familia. Su papá estuvo acompañándolo durante la elección y el joven destacó que sus seres queridos están presentes permanentemente.

“Lo valoro muchísimo. Qué bueno que puedan acompañarme en todo, porque siempre están ahí, en lo que sea, apoyándome”, señaló.

También tuvo un saludo especialmente afectuoso para su abuela, su “nona”, que atraviesa algunos problemas de salud y no pudo acompañarlo personalmente durante la elección. “Le mando un beso enorme, porque siempre está ahí apoyándome”, dijo.

Una FNE que ahora será diferente

Bautista ya participaba activamente de la Fiesta y también trabaja junto a sus compañeros en el carruaje del Santa Teresita. Sin embargo, desde este domingo todo adquirió otra dimensión. “Si de por sí ya era una experiencia única, creo que ahora se vuelve súper única”, resumió.

Entre entrenamientos, carrozas, exposiciones y las actividades que todavía quedan por delante, el nuevo Paje 10 comienza a transitar días que probablemente recuerde durante mucho tiempo.

Y lo hace sin abandonar el sueño que tenía antes de escuchar su nombre en Ciudad Cultural: algún día ponerse los guantes y vivir del fútbol.