Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre y qué significa

Con la llegada de la primavera, regalar flores amarillas el 21 de septiembre se transformó en una de las costumbres más populares entre jóvenes, parejas, amigos y familiares. El gesto se multiplicó durante los últimos años gracias a las redes sociales, aunque su origen está relacionado con una reconocida ficción juvenil argentina.
Noemí, vendedora de flores, aseguró que durante los últimos días hubo una fuerte demanda por la llegada de la primavera. “Desde las flores amarillas hasta surtidos de flores, hubo mucha demanda”, contó, y explicó que los pedidos comenzaron con anticipación: “Ya venían desde hace una semana buscando las amarillas. Venían a encargar o a comprar directamente”.
La comerciante señaló que la elección de las flores amarillas responde tanto a una costumbre que se instaló en los últimos años como al cambio de estación. Además, indicó que algunos arreglos completamente amarillos alcanzan un valor aproximado de $15.000, dependiendo de la composición elegida.
Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre
El origen de esta tradición moderna está inspirado en “Floricienta”, la novela juvenil protagonizada por Florencia Bertotti y emitida en 2004.
La historia marcó a toda una generación y una de sus canciones más recordadas fue precisamente “Flores Amarillas”. En el episodio 33 de la ficción, Florencia recibe un ramo de flores amarillas de Franco Fritzenwalden, interpretado por Benjamín Rojas, en una escena relacionada con el amor y la esperanza.
Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre
Con el paso de los años, el momento fue recuperado por los seguidores de la historia y comenzó a convertirse en una tendencia que trascendió la ficción.
La tradición tomó todavía más fuerza a través de las redes sociales y actualmente cada 21 de septiembre miles de personas comparten fotografías y videos entregando flores amarillas para celebrar la llegada de la primavera.
Qué significan las flores amarillas
Más allá de su vínculo con “Floricienta”, el color amarillo tiene diferentes significados según el contexto cultural. Actualmente, el gesto suele estar relacionado con sentimientos positivos.
Entre sus principales significados aparecen la alegría, por tratarse de un color vibrante asociado con la felicidad y el optimismo, y la amistad, ya que las flores amarillas también representan el afecto y el fortalecimiento de vínculos.
Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre
También pueden expresar amor y cariño, especialmente cuando se entregan a una pareja o una persona especial. Otro de sus significados es la esperanza. La coincidencia con el comienzo de la primavera refuerza la idea de renovación, nuevos comienzos y oportunidades.
Sin embargo, el significado puede variar de acuerdo con cada cultura. Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las flores amarillas también pueden tener interpretaciones relacionadas con sentimientos como la envidia o la traición.
Las flores amarillas son una tradición que se han comenzado a imponer por las redes sociales.
Las redes sociales impulsaron la tradición
TikTok y otras plataformas tuvieron un papel fundamental para convertir el gesto en una tendencia masiva. Cada 21 de septiembre aparecen publicaciones de personas entregando ramos a parejas, amigos y familiares, lo que permitió que una referencia surgida de una ficción argentina se transformara en una tradición que se replica incluso fuera del país. La fecha además coincide con dos celebraciones muy arraigadas en Argentina: el Día de la Primavera y el Día del Estudiante.
Cuáles son las flores amarillas más elegidas
Existen diferentes opciones para sumarse a esta tradición. Entre las más elegidas aparecen los girasoles, caracterizados por su intenso color y asociados con la alegría, la vitalidad y la calidez. También están las rosas amarillas, vinculadas principalmente con la amistad y la felicidad, y los tulipanes amarillos, relacionados con la esperanza y los buenos deseos.
Así, cada 21 de septiembre, las flores amarillas vuelven a ocupar un lugar especial como una forma de expresar cariño, alegría y esperanza con la llegada de una nueva primavera.
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