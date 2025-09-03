Qué día se regalan flores amarillas en Argentina y cuál es el origen de esta tradición

Flores amarillas

En los últimos años se popularizó a través de las redes sociales el Día de las Flores Amarillas. En esta jornada, se suelen obsequiar flores a parejas, amigos o familiares, con especial énfasis en aquellas de color amarillo.

Cuándo se regalan flores amarillas en Argentina En Argentina, el día elegido para regalar flores amarillas es el 21 de septiembre, fecha que coincide con la celebración del Día de la Primavera. En esa jornada, muchas personas aprovechan para expresar gestos de amor hacia sus seres queridos mediante este obsequio.

La tradición también se replica en otros países donde comienza esta estación. En el hemisferio norte, como en México, la costumbre se traslada al 21 de marzo, que marca el inicio de la primavera en esa región.

flores amarillas.jpg De dónde surge la historia de las flores amarillas No existe certeza sobre el origen de esta efeméride, pero su difusión a través de las redes sociales le otorgó gran popularidad en los últimos años. Aunque el color amarillo simboliza paz, armonía y prosperidad, el gesto está vinculado a Floricienta, la serie juvenil creada en 2004 que aún mantiene vigencia.

En la ficción, las flores tienen un papel central porque representan a su carismática protagonista. Durante la primera temporada, una escena emblemática muestra a Flor recibiendo cientos de flores amarillas de Franco, el hermano de Federico Fritzenwalden, en un intento por conquistarla. La costumbre se consolidó especialmente a partir de la canción “Flores Amarillas”, uno de los grandes éxitos de la segunda temporada. En el videoclip, ambientado en la década del 50, Flor esperaba que Máximo le entregara sus ansiadas flores amarillas, gesto que se transformó en símbolo de amor. image El hit histórico de "Flores Amarillas" Embed - Floricienta - Flores Amarillas (Official Video)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.