miércoles 03 de septiembre de 2025

3 de septiembre de 2025 - 07:49
Datos.

Qué día se regalan flores amarillas en Argentina y cuál es el origen de esta tradición

Tiempo atrás, en Argentina comenzó una linda tradición: regalar flores amarillas. Te contamos cuál es el día ideal y el origen.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Flores amarillas

Flores amarillas

En los últimos años se popularizó a través de las redes sociales el Día de las Flores Amarillas. En esta jornada, se suelen obsequiar flores a parejas, amigos o familiares, con especial énfasis en aquellas de color amarillo.

Cuándo se regalan flores amarillas en Argentina

En Argentina, el día elegido para regalar flores amarillas es el 21 de septiembre, fecha que coincide con la celebración del Día de la Primavera. En esa jornada, muchas personas aprovechan para expresar gestos de amor hacia sus seres queridos mediante este obsequio.

La tradición también se replica en otros países donde comienza esta estación. En el hemisferio norte, como en México, la costumbre se traslada al 21 de marzo, que marca el inicio de la primavera en esa región.

flores amarillas.jpg

De dónde surge la historia de las flores amarillas

No existe certeza sobre el origen de esta efeméride, pero su difusión a través de las redes sociales le otorgó gran popularidad en los últimos años. Aunque el color amarillo simboliza paz, armonía y prosperidad, el gesto está vinculado a Floricienta, la serie juvenil creada en 2004 que aún mantiene vigencia.

En la ficción, las flores tienen un papel central porque representan a su carismática protagonista. Durante la primera temporada, una escena emblemática muestra a Flor recibiendo cientos de flores amarillas de Franco, el hermano de Federico Fritzenwalden, en un intento por conquistarla.

La costumbre se consolidó especialmente a partir de la canción “Flores Amarillas”, uno de los grandes éxitos de la segunda temporada. En el videoclip, ambientado en la década del 50, Flor esperaba que Máximo le entregara sus ansiadas flores amarillas, gesto que se transformó en símbolo de amor.

image

El hit histórico de "Flores Amarillas"

Embed - Floricienta - Flores Amarillas (Official Video)

