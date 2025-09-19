Flores amarillas para el 21 de septiembre: precios y variedades más buscadas en Jujuy

Con la llegada de la primavera, una de las costumbres más esperadas por chicos y grandes es regalar flores amarillas el 21 de septiembre . Esta tradición, que comenzó hace años inspirada en la serie juvenil “Floricienta”, se volvió una tendencia que trasciende generaciones y cada año gana más fuerza en las calles y plazas de Jujuy.

En el clásico paseo de las flores, los puestos ya muestran sus variedades en colores y aromas, pero las flores amarillas son las estrellas de estos días.

El girasol , por ejemplo, es el más elegido para esta fecha y mantiene su precio con respecto al año pasado: $4.000 cada uno . Su tamaño y su vibrante color lo convierten en el favorito para regalar entre amigos, parejas o familiares.

Además de los girasoles, hay múltiples opciones para todos los gustos y bolsillos. Las rosas, disponibles en varios colores, se venden a $3.000 cada una; los tulipanes se ofrecen a $6.000; los lirios rondan los $5.000; los crisantemos, en ramo, se consiguen a $3.000; mientras que las gerberas, con su toque alegre y delicado, cuestan $2.000 cada una.

Flores amarillas

Las principales flores amarillas para regalar

Rosas: $3000 cada una

Tulipanes: $6000 cada uno

Girasol: $4000 cada uno

Lirio: $5000 cada uno

Crisantemo: $3000 el ramo

Gerbera:$2000 cada uno

Lo que más se vende en Jujuy

Si bien la tradición habla de flores amarillas, muchos eligen combinar distintos colores en un mismo ramo. Los floristas recomiendan sumar rosas rojas o lirios blancos para acompañar al girasol, logrando un regalo más personalizado y cargado de simbolismo. De todos modos, la clave es mantener el toque amarillo que representa alegría, amistad y nuevos comienzos.

En medio de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que también colorea a Jujuy por estos días, la costumbre de regalar flores amarillas se integra a las celebraciones juveniles. Los puestos aseguran que la demanda aumenta cada vez más, y aconsejan a quienes quieran sorprender con un ramo que lo compren con anticipación para asegurarse variedad y buen precio.