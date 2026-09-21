Día del Estudiante: porqué se celebra en Argentina el 21 de septiembre

Cada 21 de septiembre se conmemora el Día del Estudiante en Argentina , una fecha que coincide con el inicio convencional de la primavera y que, con el paso de los años, se transformó en una jornada de encuentros, actividades recreativas y celebraciones entre alumnos de distintos niveles educativos.

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La fecha no constituye un feriado nacional, pero tiene una fuerte presencia en el calendario escolar. Estudiantes de nivel inicial, primario, secundario y universitario suelen participar de propuestas especiales, reuniones y festejos, muchos de ellos realizados en plazas, parques y otros espacios al aire libre.

El origen de la celebración está relacionado con Domingo Faustino Sarmiento y su vínculo con la educación argentina.

El 21 de septiembre de 1888 llegaron a Buenos Aires los restos del expresidente, quien había fallecido el 11 de septiembre de ese mismo año en Asunción, Paraguay. A partir de entonces comenzaron a realizarse homenajes estudiantiles en su memoria.

La iniciativa para establecer formalmente una conmemoración surgió años más tarde. En 1902, desde la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Salvador Debenedetti promovió la realización de una jornada dedicada a recordar a Sarmiento.

Aquellos primeros actos incluían lecturas de discursos y escritos vinculados con la enseñanza. Con el paso del tiempo, la propuesta se extendió a otras instituciones educativas y terminó consolidándose como una tradición en todo el país.

Una fecha marcada por los encuentros y la primavera

Con los años, el carácter de la jornada también fue cambiando. Si bien su origen está relacionado con un homenaje histórico, el 21 de septiembre pasó a asociarse especialmente con los festejos de los jóvenes.

La coincidencia con el comienzo convencional de la primavera hizo que la fecha se transformara en una oportunidad para organizar encuentros, actividades al aire libre y propuestas recreativas.

Los estudiantes secundarios suelen ser protagonistas de los festejos, aunque la celebración comprende también a quienes cursan otros niveles educativos.

El vínculo de Domingo Faustino Sarmiento con la educación

Sarmiento fue presidente de la Nación entre 1868 y 1874 y tuvo una fuerte participación en el desarrollo de la educación pública argentina durante el siglo XIX.

Durante su gestión se promovió la apertura de escuelas, la formación de docentes y el crecimiento de la cantidad de alumnos incorporados al sistema educativo. Las cifras históricas de ese período indican que la población escolar pasó de aproximadamente 30.000 a 110.000 estudiantes.

También impulsó la incorporación de maestros formados en el exterior, particularmente desde Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer las escuelas normales y la preparación docente.

Entre las iniciativas vinculadas con la educación también se encuentra la creación de la Biblioteca Nacional de Maestros, destinada a reunir y conservar materiales relacionados con la enseñanza y la tarea pedagógica.

La Ley 1420 y el legado educativo

La Ley 1420, que estableció la educación común, gratuita y obligatoria, fue sancionada en 1884, una década después de que Sarmiento finalizara su mandato presidencial.

Aunque la normativa no fue aprobada durante su gobierno, las políticas y las ideas educativas impulsadas durante su trayectoria tuvieron influencia en las discusiones que posteriormente derivaron en la sanción de la ley.

El recuerdo de Sarmiento también está presente cada 11 de septiembre, fecha en la que se conmemora el Día del Maestro por el aniversario de su fallecimiento.

De esta manera, septiembre reúne dos fechas directamente relacionadas con la educación argentina: el Día del Maestro y el Día del Estudiante, que cada año vuelve a convocar a miles de jóvenes en todo el país.