Día del Estudiante 2026: cuándo será y qué día no habrá clases

El Día del Estudiante está cerca y, como ocurre cada año, los alumnos de las instituciones educativas de todos los niveles tendrán una jornada sin clases. La fecha suele ser aprovechada por los jóvenes para reunirse y compartir distintas propuestas al aire libre.

Al quedar suspendida la actividad escolar, es habitual que los estudiantes organicen picnics en parques , encuentros con amigos y otras alternativas recreativas para disfrutar de la jornada.

El Día del Estudiante se conmemora todos los 21 de septiembre . Si bien la celebración tiene lugar en la misma jornada en que comienza la primavera , ambas fechas responden a motivos diferentes y no existe una vinculación entre ellas. En 2026, el 21 de septiembre será lunes .

La fecha está dedicada a Domingo Faustino Sarmiento , uno de los principales referentes de la educación pública argentina . Aunque murió el 11 de septiembre de 1888, jornada en la que actualmente se conmemora el Día del Maestro , sus restos fueron trasladados desde Asunción, Paraguay, donde había vivido sus últimos años, y arribaron a Buenos Aires el día 21.

Cuatro años más tarde, Salvador Debenedetti, quien en aquel momento presidía el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, propuso establecer esta jornada como el “Día del Estudiante” en homenaje a Sarmiento.

Aunque en un principio la iniciativa generó cierta sorpresa, rápidamente fue incorporada por su facultad y posteriormente comenzó a replicarse en otras instituciones educativas. Como parte de la conmemoración, se llevó adelante un acto en el que se compartieron fragmentos de textos y discursos de Domingo Faustino Sarmiento.

De esta manera, el 21 de septiembre quedó establecido como el “Día del Estudiante”, hasta convertirse en una celebración de alcance nacional dentro del calendario argentino.

Quién fue Domingo Faustino Sarmiento

Domingo Faustino Sarmiento se desempeñó en distintos ámbitos a lo largo de su trayectoria: fue político, escritor, educador, periodista, militar y estadista argentino. Es reconocido como una figura fundamental de la educación nacional, ya que durante su mandato presidencial, entre 1868 y 1874, impulsó diversas reformas que sentaron las bases del sistema educativo moderno en Argentina:

Impulsó la creación de más de 800 escuelas en distintas regiones del país.

en distintas regiones del país. Fomentó la formación y preparación de docentes .

. Logró incrementar la cantidad de alumnos escolarizados .

. Estableció la educación pública, gratuita y obligatoria.

Garantizó que los niños pudieran acceder a una educación básica, independientemente de su condición social o situación económica.

Además, Sarmiento es recordado como el “padre de la educación nacional”, debido a las políticas e iniciativas que promovió con la intención de construir un sistema educativo más inclusivo, accesible y equitativo.

El 21 de septiembre también es el Día de la Primavera

Tal como se explicó, el Día del Estudiante se celebra en la misma fecha que el inicio de la primavera, aunque ambas conmemoraciones tienen orígenes independientes.

Aun así, esta doble celebración convierte al 21 de septiembre en una jornada especialmente festiva, sobre todo para los estudiantes, que aprovechan el día sin clases para participar de picnics, encuentros, eventos y otras propuestas recreativas.

El inicio de la primavera, previsto para el 21 de septiembre, invita a aprovechar las jornadas al aire libre, las temperaturas agradables y el contacto con la naturaleza. Para los estudiantes, representa una pausa muy esperada que les permite alejarse por un día de sus obligaciones cotidianas y recuperar energías de cara a la última etapa del año.