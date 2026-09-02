El Gobierno fijó el nuevo salario mínimo: cuánto cobrarán los trabajadores hasta abril de 2027

Tras el fracaso de las negociaciones entre representantes gremiales y empresarios, el Gobierno nacional dispuso una nueva modificación del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) . La actualización del monto mínimo comenzó a aplicarse a partir del 1 de septiembre y ya quedó definido, además, el cronograma de incrementos previsto hasta abril de 2027.

A través de la Resolución 4/2026 , difundida durante la madrugada de este miércoles en el Boletín Oficial , las autoridades determinaron que el salario mínimo pasará de $383.800 en septiembre a $437.000 en abril .

Para los trabajadores que cobran por jornada, también se modificará el monto correspondiente a cada hora trabajada , que ascenderá de $1.919 a $2.185 dentro del mismo lapso.

La disposición lleva la firma de Claudia Silvana Testa , quien intervino como presidenta alterna del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. La actualización comprende a los empleados alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 , el Régimen de Trabajo Agrario , la Administración Pública Nacional y los distintos organismos y dependencias del Estado nacional que tengan personal bajo su órbita.

El documento oficial estableció que el nuevo piso salarial será de $383.800 desde el 1° de septiembre de 2026, para todos aquellos trabajadores mensualizados que realicen la jornada laboral completa prevista por la normativa.

Para los siguientes meses de 2026, el esquema contempla nuevos incrementos: el salario mínimo llegará a $391.200 en octubre, $398.800 en noviembre y $406.400 en diciembre. Las autoridades señalaron que estos valores fueron determinados ante la falta de consenso entre las partes, situación que derivó en la intervención del Gobierno para resolver la actualización.

El cronograma de actualización se extenderá durante 2027 mediante sucesivos incrementos: el salario mínimo será de $414.200 en enero, $422.000 en febrero, $429.600 en marzo y alcanzará los $437.000 en abril.

A su vez, se precisó que estos montos no contemplan las asignaciones familiares y que, cuando se trate de trabajadores con jornadas laborales reducidas o contratos de tiempo parcial contemplados por la legislación vigente, el importe correspondiente se calculará de manera proporcional.

El valor por hora y los cambios en la prestación por desempleo

La modificación para los trabajadores jornalizados se aplicará mediante un esquema progresivo. Durante los últimos meses de 2026, el monto por hora será de $1.919 en septiembre, $1.956 en octubre, $1.994 en noviembre y $2.032 en diciembre. A partir de 2027, el importe continuará aumentando y llegará a $2.071 en enero, $2.110 en febrero, $2.148 en marzo y finalmente $2.185 en abril.

Por otra parte, la normativa también determinó cómo se calculará la prestación por desempleo contemplada en el artículo 118 de la Ley 24.013. De acuerdo con el artículo 2 de la disposición, el beneficio tendrá como base el 75% del monto neto correspondiente a la mejor remuneración mensual, normal y habitual que haya percibido el trabajador durante los seis meses previos a la finalización del vínculo laboral que dio lugar a la situación de desempleo.

Además, se establecieron topes vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente. De esta manera, el monto mensual del beneficio tendrá un piso equivalente al 50% del salario mínimo y, a su vez, no podrá superar el 100% de ese valor.

Los detalles detrás de la falta de acuerdos por el salario mínimo

El último encuentro para discutir el salario mínimo, realizado el viernes pasado, volvió a dejar en evidencia las fuertes diferencias entre los representantes gremiales, el sector empresarial y el Gobierno a la hora de establecer un monto que tiene incidencia directa en los ingresos de los trabajadores con menores remuneraciones.

Una vez más, las partes no lograron alcanzar un entendimiento, por lo que la resolución quedó finalmente a cargo del Poder Ejecutivo, una situación que se repite de manera sostenida desde hace más de dos años.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) determina la remuneración mínima que corresponde a un trabajador por cumplir una jornada completa de acuerdo con la legislación vigente. Además, su valor se utiliza como parámetro para establecer modificaciones en programas sociales, prestaciones y subsidios.

Durante agosto, el piso salarial se ubica en $376.600, luego de registrar un incremento del 1,13% respecto de julio. La actualización, sin embargo, quedó por debajo del avance de los precios, que alcanzó el 2,1% mensual. La escala vigente había sido definida en diciembre de 2025, cuando una nueva reunión del Consejo del Salario concluyó nuevamente sin que los sectores involucrados alcanzaran un acuerdo.

A partir de ese escenario, el Gobierno convocó para este viernes una nueva reunión plenaria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, organismo de carácter tripartito que reúne a funcionarios estatales, representantes de las organizaciones sindicales y referentes del sector empresario.

La convocatoria tuvo lugar de forma virtual, a pesar de la exigencia de los gremios para que se desarrollara de manera presencial. Antes de que comenzara el plenario, la CGT y las dos CTA decidieron retirarse anticipadamente del encuentro.

La postura de las tres centrales sindicales

En el marco de la comisión técnica, las tres centrales sindicales presentaron una posición común para elevar el salario mínimo a $911.000 en julio y establecerlo en $993.000 para diciembre.

La solicitud fue elaborada tomando como parámetro el costo de la canasta básica familiar, que en la actualidad alcanza los $1.564.716. Sin embargo, los propios referentes gremiales admitieron que se trataba de una cifra que difícilmente contaría con el aval del Gobierno.

El secretario general de la CGT, Jorge Sola, representante del gremio de Seguros, cuestionó la oferta realizada por los empresarios por considerarla insuficiente y sostuvo que el monto propuesto ni siquiera permitía comprar un kilo de pan.

En la misma línea se manifestó Cristian Jerónimo, otro de los cotitulares de la central y dirigente del sindicato que agrupa a los trabajadores del vidrio. El gremialista anticipó que los sindicatos rechazarían la propuesta de los empresarios y que tampoco asistirían al plenario convocado para oficializar la resolución.

El reclamo de las organizaciones sindicales no se limitó a la discusión sobre el monto del salario mínimo. También solicitaron volver a poner en funcionamiento las comisiones de Formación Profesional, Empleo y Productividad del Consejo del Salario. Desde el sector sostuvieron que esos ámbitos resultan fundamentales para analizar la situación del empleo y los cambios en el mercado laboral.

En representación del sector privado, la Unión Industrial Argentina (UIA) tuvo el principal protagonismo dentro del Consejo, acompañada por distintas organizaciones empresariales, entre ellas la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y entidades representativas de las actividades hotelera, gastronómica y agropecuaria.

La oferta presentada por los empleadores contemplaba un incremento inicial del 1,8% en septiembre, seguido por ajustes del 1,7% mensual entre octubre y abril de 2027. De aplicarse ese esquema, el salario mínimo alcanzaría los $468.000 en abril del próximo año, un valor que generó fuertes cuestionamientos entre los gremios debido a la diferencia con el monto solicitado por las centrales sindicales.

Frente a la negativa de los sindicatos, el Gobierno quedó nuevamente con la responsabilidad de definir el aumento. En ese contexto, las autoridades plantearon otra vez un cronograma de incrementos progresivos, en línea con el mecanismo que ya habían utilizado en noviembre del año pasado.