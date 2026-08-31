Aumentan salarios de militares, fuerzas de seguridad y estatales: cómo será el incremento

El Gobierno nacional oficializó este lunes, mediante su publicación en el Boletín Oficial , una serie de actualizaciones en los salarios que venían siendo analizadas y negociadas durante las últimas semanas, algunas de las cuales ya habían sido anticipadas. La medida apunta a repuntar los sueldos de militares, fuerzas armadas y empleados públicos.

Las medidas establecen aumentos escalonados para los trabajadores de la Administración Pública Nacional y las fuerzas federales de seguridad , que comenzarán a aplicarse en septiembre y se extenderán hasta el 31 de diciembre . Las modificaciones salariales fueron oficializadas a través de los decretos 832/2026 y 834/2026 , además de la resolución 844/2026 emitida por el Ministerio de Seguridad Nacional .

El esquema contempla una suba acumulada del 12,22% en los haberes durante el período comprendido entre septiembre y diciembre de 2026. La primera actualización será de 6,9% a partir del 1° de septiembre y se aplicará a todo el personal de las Fuerzas Armadas , independientemente de su rango o jerarquía, así como también a los suplementos cuyo cálculo depende de esos salarios .

Las mejoras salariales se distribuirán en cuatro etapas mensuales sucesivas y beneficiarán tanto al personal estable como al contratado o no permanente del Estado incluido dentro del convenio colectivo aprobado mediante el decreto 214/06 .

En cuanto a las fuerzas de seguridad, el nuevo esquema para los integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) contempla modificaciones en el sueldo mensual, el adicional correspondiente a las Funciones de Prevención Barrial y la compensación por Recargo de Servicio destinada al personal con estado militar de gendarme.

También se dispuso la extensión del suplemento Destino Estratégico de Operaciones (D.E.O.) para los agentes que se encuentren afectados a los Planes Operativos del Ministerio. La decisión comprende a 3.510 efectivos y representa una mejora de entre 20% y 30% sobre el salario neto, porcentaje que puede llegar hasta el 35% en los rangos de menor jerarquía.

Cambios salariales para Gendarmería y Prefectura

En tanto, el personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) también recibirá una actualización en sus ingresos, que impactará tanto sobre el haber mensual como en la compensación correspondiente al Recargo de Servicio para los integrantes en actividad que cuenten con estado policial.

Asimismo, se dispuso la creación de ese mismo adicional para los efectivos afectados a dichos planes operativos, junto con un nuevo suplemento por Alto Riesgo destinado a la Agrupación Albatros. Por otra parte, tanto la Gendarmería como la Prefectura modificaron el Suplemento Zona, incorporando nuevos destinos y coeficientes. La medida alcanza a cerca de 16.500 agentes, con mejoras que oscilan entre el 10% y el 30%.

Qué incremento recibirá la Policía Federal y Aeroportuaria

En tanto, la Policía Federal Argentina (PFA) recibió una actualización del 30% en el haber mensual, además de modificaciones en el suplemento por Zona, el monto correspondiente al Servicio de Policía Adicional y las compensaciones vinculadas a tareas de Custodia y Custodia Ferroviaria.

En el caso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), las medidas contemplan modificaciones sobre determinados conceptos establecidos en el decreto 836/08, además de una actualización de la compensación correspondiente al Recargo de Servicio.

A su vez, se incorporó una nueva bonificación por Destino de Alta Complejidad para los efectivos que cumplen funciones en Aeroparque y Ezeiza. El beneficio alcanza a unos 2.100 agentes y supone una mejora de hasta 15% sobre el haber neto para quienes se encuentran en las categorías de menor jerarquía.

En cuanto al Servicio Penitenciario Federal (SPF), el nuevo esquema contempla modificaciones en distintos componentes de la remuneración. Entre ellos se encuentran el haber mensual, las compensaciones por Fijación de Domicilio y Variabilidad de Vivienda, el adicional correspondiente a la Función Ejecutiva, los suplementos por Zona Sur y Título Académico, además de cambios en el Régimen de Viáticos, el Resarcimiento de Gastos y el Reintegro de Gastos de Sepelio.

Servicio Penitenciario Federal

La normativa también incorpora los Servicios Adicionales y Recargos de Servicios, mientras que establece una regularización para la situación de los Cadetes de Primer Año y los Aspirantes.

La medida ya había sido adelantada a partir de datos aportados por una fuente vinculada con el tema, quien había informado sobre los montos incluidos en los anexos que forman parte de la normativa.

Durante los últimos meses, este sector recibió distintas mejoras salariales y pagos extraordinarios en concepto de bonos. Cada uno de estos beneficios fue posteriormente formalizado mediante resoluciones emitidas por el Poder Ejecutivo. Meses atrás, el Gobierno también había dispuesto la creación de un adicional salarial destinado específicamente al personal de las Fuerzas Armadas que pudiera demostrar la obtención de títulos de nivel superior.

La medida entró en vigencia el 1° de julio y contempla tanto a quienes se encuentran en servicio activo como a los retirados y pensionados. Este incentivo económico busca reconocer la formación académica y el proceso de profesionalización del personal militar, y se incorpora al esquema de haberes que fue actualizado.

Cuánto cobrarán los empleados públicos

Al mismo tiempo, quedaron definidos los nuevos valores correspondientes a los trabajadores de la Administración Pública. El acuerdo alcanzado en la negociación paritaria y posteriormente homologado mediante el decreto 832/2026 establece una actualización salarial escalonada: 1,90% desde el 1° de septiembre de 2026, 1,80% a partir del 1° de octubre, 1,60% desde noviembre y 1,50% a partir de diciembre.

En todos los casos, los porcentajes se calculan tomando como referencia las remuneraciones vigentes al cierre del mes inmediatamente anterior. Además, cada incremento se incorpora a la base ya actualizada del período previo, por lo que las subas se aplican de manera acumulativa mes a mes.

La normativa también resolvió extender hasta diciembre el Premio Estímulo a la Asistencia, aunque con una actualización en los importes correspondientes. Al mismo tiempo, se conservaron, sin modificaciones en sus valores hasta fin de año, las sumas fijas remunerativas y no bonificables contempladas originalmente en el decreto 56/20.

Bono extraordinario y rechazo de ATE

Por otra parte, se estableció el pago extraordinario de una suma fija de $80.000, de carácter remunerativo y no bonificable, que será otorgada por única vez junto con los salarios de diciembre de 2026. El acuerdo alcanzado por el Gobierno el 25 de agosto contempló una suba salarial del 6,8%, a la que se agregó este bono extraordinario.

La propuesta salarial contó únicamente con el respaldo de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). En cambio, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió no aceptar el ofrecimiento, al considerarlo insuficiente, y anticipó que podría implementar medidas de fuerza en los próximos días.

Docentes de la Administración Central y hora cátedra

El decreto 834/2026 también contempla una actualización en el valor de la hora cátedra destinada a los docentes de la Administración Central y de los organismos comprendidos en la medida que reciben su remuneración bajo este concepto.

De esta manera, el importe será de $8.982 a partir del 1° de septiembre, ascenderá a $9.144 desde octubre, llegará a $9.290 en noviembre y alcanzará los $9.429 desde el 1° de diciembre de 2026.

Escuela Nacional de Bibliotecarios e ISER

En el Anexo I del decreto también quedaron establecidos los importes actualizados correspondientes a los cargos de Rector, Regente y Ayudante de Trabajos Prácticos de la Escuela Nacional de Bibliotecarios, institución que funciona dentro de la Biblioteca Nacional.

Por otro lado, quienes se desempeñen como Bedel del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), organismo dependiente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), tendrán una remuneración de $122.664 en septiembre, $124.872 en octubre, $126.870 en noviembre y $128.773 en diciembre.

Personal en la Antártida y Curia Castrense

El adicional remunerativo correspondiente al servicio militar en la Antártida también tendrá nuevos importes. A partir del 1° de septiembre de 2026, el monto será de $1.598.124; desde octubre ascenderá a $1.626.890, en noviembre llegará a $1.652.920 y, finalmente, alcanzará los $1.677.714 desde el 1° de diciembre.

Por otra parte, el decreto 834/2026 dispuso igualmente una actualización de las remuneraciones correspondientes a los integrantes de la Curia Castrense, también denominada Oficina Central del Obispado Castrense. Los nuevos valores, aplicados de manera escalonada, se encuentran especificados en el Anexo IV.