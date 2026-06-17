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17 de junio de 2026 - 12:15
País.

El Gobierno pagará un plus a integrantes de las Fuerzas Armadas con título

El suplemento por título comenzará a pagarse desde el 1° de julio y será de entre el 10% y el 25% para personal de las Fuerzas Armadas.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Quiénes cobrarán el plus

El nuevo suplemento por título alcanzará al personal militar que cuente con estudios terciarios, universitarios o de posgrado, siempre que la titulación sea afín a las funciones que desarrolla dentro de la Fuerza correspondiente.

Según el texto oficial, el beneficio será percibido por la totalidad del personal, cualquiera sea su condición de ingreso, siempre que cumpla con los requisitos establecidos. También alcanzará a retirados y pensionados, bajo las condiciones previstas por la norma.

Cuánto se pagará según el título

El adicional será calculado sobre el haber mensual y variará según el nivel de estudios acreditado. Quienes cuenten con títulos de posgrado, especialización, maestría o doctorado cobrarán un plus equivalente al 25%.

En el caso de títulos universitarios de grado, con una duración mínima de cuatro años, el adicional será del 15%. Para quienes acrediten tecnicaturas o títulos superiores equivalentes, con una duración mínima de dos años, el suplemento será del 10%.

El objetivo de la medida

Desde el Gobierno señalaron que la medida busca reconocer el esfuerzo del personal militar que se forma académicamente y, al mismo tiempo, promover la capacitación dentro de las Fuerzas Armadas.

En los fundamentos del decreto se advierte que la falta de incentivos económicos para quienes obtienen títulos especializados puede generar pérdida de recursos humanos calificados y dificultar la retención de profesionales dentro de las Fuerzas.

Desde cuándo se cobra

El suplemento comenzará a percibirse a partir del 1° de julio, junto con la remuneración mensual correspondiente. Para acceder al beneficio, el personal deberá acreditar la titulación y su vinculación con las tareas que desempeña.

Con esta medida, el esquema salarial militar suma un reconocimiento específico a la formación profesional, en un contexto donde la capacitación técnica y universitaria aparece cada vez más ligada a áreas estratégicas como defensa, ingeniería, logística, informática, salud y ciberseguridad.

Lo más importante

  • El plus será para personal de las Fuerzas Armadas con formación académica acreditada.
  • El beneficio irá del 10% al 25%, según el nivel de estudios.
  • Se pagará desde el 1° de julio junto con el haber mensual.
  • Alcanzará a títulos terciarios, universitarios de grado y posgrados vinculados con las tareas militares.
  • También podrá incluir a retirados y pensionados, según las condiciones establecidas en el DNU.

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