El Gobierno adelantó que se reforzarán los controles psicológicos en las Fuerzas Armadas

El Gobierno sostiene que avanzará con un endurecimiento de los controles psicológicos aplicadas al personal de las Fuerzas Armadas . La definición fue confirmada por fuentes de alto nivel del Gobierno e incluye una revisión integral de los mecanismos de control, seguimiento y contención de los militares , con especial foco en quienes desempeñan funciones armadas en ámbitos de alta sensibilidad .

La iniciativa no busca sustituir los procedimientos vigentes , sino profundizarlos y ajustarlos . La decisión se adoptó luego del fallecimiento de un soldado que realizaba tareas de custodia en la Quinta de Olivos .

Las tres ramas militares realizan controles psicofísicos de carácter obligatorio y regular , que contemplan tanto evaluaciones psicológicas como psiquiátricas . En la Fuerza Aérea , el esquema actual prevé revisiones anuales establecidas por norma , además de chequeos extraordinarios frente a circunstancias específicas , un modelo que, con ciertas variaciones, también se aplica en el Ejército y en la Armada .

Desde el Ministerio de Defensa evalúan sumar nuevas instancias de monitoreo , poniendo el acento en un seguimiento psicológico sostenido y en la identificación precoz de posibles escenarios de riesgo .

El análisis contempla fortalecer la participación de los equipos de sanidad militar y revisar los parámetros de aptitud exigidos para asignaciones de máxima demanda, como aquellas vinculadas a la custodia presidencial o a funciones de seguridad continua.

En paralelo, el Ejecutivo también estudia la posibilidad de avanzar con una mejora en los haberes del personal de las Fuerzas Armadas. El debate gira en torno a completar los dos tramos finales del plan de recomposición salarial impulsado durante la gestión de Jorge Taiana, que quedó inconcluso y que la actual administración del área todavía no formalizó.

Desde el Gobierno nacional admiten que la cuestión de los ingresos constituye un punto delicado y que tiene un efecto directo sobre la calidad de vida del personal.

Debate salarial: cautela oficial y condicionantes presupuestarios

En la Casa Rosada, sin embargo, señalan que todavía no existen decisiones oficiales ni plazos definidos respecto de una eventual suba salarial.

En Defensa aclaran que cualquier ajuste deberá contar con aval presupuestario del Ministerio de Economía.

En Balcarce 50 explican que cualquier modificación deberá contar previamente con la aprobación presupuestaria de los equipos que responden al ministro de Economía, Luis Caputo. En paralelo, analizan avanzar en una reorganización del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).

Desde el círculo cercano al ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, subrayan que la estrategia adoptada es de carácter global e integra dimensiones operativas, de salud y financieras. “La realidad del personal no puede evaluarse de manera aislada, sino considerando todos los factores”, señalan. En el corto plazo, el eje está puesto en actualizar los procedimientos y fortalecer el apoyo psicológico, mientras avanzan los análisis vinculados a los ingresos.

Investigación judicial en marcha y preocupación en el entorno presidencial

En paralelo, la causa judicial por el fallecimiento del soldado continúa su trámite en el Juzgado Federal de San Isidro, bajo la conducción de Sandra Arroyo Salgado.

Desde el Ejecutivo evitan pronunciarse sobre la evidencia aportada a la Justicia tras el inicio de las pericias técnicas en el lugar, aunque afirman mantenerse plenamente disponibles para colaborar.

El expediente pasó a la órbita de la Dirección de Unidades Operativas Federales de San Isidro, que actúa en coordinación con la Policía Federal Argentina y bajo las instrucciones del juzgado interviniente. En el núcleo más cercano del Ejecutivo existe una marcada inquietud por las condiciones en las que se desempeñan los efectivos encargados de tareas de custodia en el ámbito presidencial.

Desde que trascendió el fallecimiento de Rodrigo Gómez, integrante del Ejército, el entorno del mandatario comenzó a evaluar distintas medidas.