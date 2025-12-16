martes 16 de diciembre de 2025

16 de diciembre de 2025 - 14:53
Política.

Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con José Kast, el presidente electo de Chile

José Antonio Kast definió a la capital argentina como su primer destino internacional tras el balotaje, con una reunión prevista al mediodía.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Javier Milei recibe al presidente electo de Chile.

Javier Milei recibe al presidente electo de Chile.

Javier Milei recibió este mediodía en Casa Rosada al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, la cual prevé configurar un giro concreto en materia de política exterior entre Argentina y su país vecino, ya que ambos líderes tienen una relación estrecha y un alineamiento ideológico que el mandatario saliente, Gabriel Boric.


Después de haber cancelado su último viaje a EE.UU., Javier Milei ya planea un encuentro con Trump en enero.  
Política.

Tras cancelar su último viaje, Javier Milei organiza un próximo encuentro con Donald Trump
El presidente Javier Milei junto al reciente electo José Antonio Kast
Política.

El nuevo presidente de Chile viaja a la Argentina para reunirse con Javier Milei

En la Casa Rosada buscaban que el encuentro sirva para iniciar los lazos diplomáticos entre Milei y Kast en calidad de su futuro vínculo como jefes de Estado. El argentino considera que el chileno será su principal aliado en la región, con una agenda programática en torno a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada.

image

El mandatario electo pidió distancia con la prensa en las rejas de la Casa Rosada para saludar a los ciudadanos que se acercaron para saludarlo tras los comicios de este domingo. En los videos que se vieron en el lugar, se observó que firmó autógrafos y se sacó fotos con los ciudadanos tanto argentinos como chilenos que estaban allí.

Tras la cumbre, desde presidencia destacaron “la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común”. Además, el propio Milei confirmó que asistirá a la ceremonia de transmisión de mandato el próximo 11 de marzo.

El primer gesto hacia la región por parte del presidente electo de Chile

La elección de la Argentina como primer viaje al exterior por parte del presidente electo de Chile apunta a fortalecer la relación entre ambos países y a marcar desde el inicio el rumbo de su política internacional. En ese contexto se encuadra el encuentro con Milei, que tendría una duración estimada de una hora y media y busca exhibir una sintonía ideológica entre los dos jefes de Estado.

José Antonio Kast se impuso en la segunda vuelta con más del 58% de los votos frente a la candidata comunista Jeannette Jara, y consolidó un giro político en Chile.

De acuerdo con el mensaje difundido por el equipo de comunicación de Kast, el viaje tiene como propósito fortalecer la relación entre Chile y Argentina, reactivar el diálogo bilateral, avanzar en temas vinculados a la seguridad y la política migratoria, y dinamizar el intercambio comercial entre ambos países, con el objetivo de impulsar inversiones, generar empleo y elevar el bienestar de la población.

Además de la reunión prevista en la Casa Rosada, el cronograma incluye encuentros y actividades destinadas a afianzar lazos económicos y a presentar a la próxima gestión chilena ante referentes del sector empresarial argentino.

Reuniones económicas y respaldo empresario

Luego del encuentro con Javier Milei, Kast asistirá a un almuerzo de trabajo en el Hotel Intercontinental, del que participarán referentes del empresariado argentino vinculados a rubros como industria, energía, obras de infraestructura, sector agropecuario, comercio minorista y sistema financiero.

José Antonio Kast.

El objetivo central será analizar posibles acuerdos y asociaciones, además de transmitir certidumbre y estabilidad al ámbito corporativo.

La delegación que lo acompañará pone de manifiesto esa orientación. Integran el grupo su asesor económico, Jorge Quiroz; la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez; la titular de la Sofofa, Rosario Navarro; el gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, y el presidente de Bicecorp, Luis Felipe Gazitúa.

El presidente Javier Milei junto al reciente electo José Antonio Kast
El presidente Javier Milei junto al reciente electo José Antonio Kast

El presidente Javier Milei junto al reciente electo José Antonio Kast

Previo a su regreso a Santiago, Kast mantendrá además un encuentro de trabajo con el embajador chileno en la Argentina, José Antonio Viera-Gallo, destinado a evaluar el estado actual del vínculo entre ambos países y a ordenar la hoja de ruta diplomática para los próximos meses.

El paso por Buenos Aires ocurre en medio de un proceso de transición vertiginoso en Chile y se proyecta como un gesto inicial sobre la impronta internacional que el mandatario electo pretende darle a su gestión, con un marcado foco regional, prioridad en el intercambio comercial y afinidad política con gobiernos ideológicamente cercanos.

