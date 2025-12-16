martes 16 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de diciembre de 2025 - 07:40
Cambios.

Juan Pazo deja el ARCA y Javier Milei designó a Andrés Vázquez al frente del organismo

El Ministerio de Economía oficializó la salida de Juan Alberto Pazo de ARCA y nombró a Andrés Vázquez como nuevo director ejecutivo del ente recaudador.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Juan Pazo deja el ARCA.

Juan Pazo deja el ARCA.

Lee además
La VTV o RTV permite corroborar que un auto está en condiciones de circular por el país. 
Sociedad.

Cambios en la VTV 2026: modalidad, requisitos y autos exentos
El gremio de controladores hará paros escalonados desde el 17 al 29 de diciembre y afectará despegues desde diferentes aeropuertos.
Política.

Paro de controladores: cómo afecta a los vuelos de Jujuy en Navidad y Año Nuevo

La decisión marcó un nuevo movimiento en la estructura del área económica del Gobierno nacional. La renuncia se aceptó a partir del 18 de diciembre de 2025 y se enmarcó en una reorganización interna del organismo que depende del Ministerio de Economía.

Según el texto oficial, Pazo comunicó su decisión de manera directa al ministro Luis Caputo. Desde la cartera económica explicaron que la salida respondió a una determinación personal vinculada a su regreso al sector privado.

El decreto y la designación oficial

El Decreto 890/2025 estableció de forma concreta la aceptación de la renuncia de Pazo como Director Ejecutivo de ARCA. El documento lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro Caputo, y confirma la fecha a partir de la cual se aplicaron los cambios.

En el mismo decreto, el Poder Ejecutivo designó a Andrés Edgardo Vázquez como nuevo titular del organismo. Hasta ese momento, Vázquez se desempeñaba como Director General de la Dirección General Impositiva (DGI), cargo al que también presentó su renuncia para asumir la nueva función.

El artículo cuarto del decreto indicó que Vázquez ocupará la dirección ejecutiva de ARCA para completar un período previsto por ley, dentro de la órbita del Ministerio de Economía.

Andrés Edgardo Vázquez
Andrés Edgardo Vázquez será el nuevo director del ARCA.

Andrés Edgardo Vázquez será el nuevo director del ARCA.

Continuidad en la política económica

Desde el Gobierno nacional presentaron la designación de Andrés Vázquez como una señal de continuidad en la política tributaria y aduanera que impulsa la gestión de Javier Milei. En ese marco, destacaron el perfil técnico del nuevo funcionario y su experiencia dentro del sistema fiscal argentino.

El Ministerio de Economía remarcó que la transición se realizó sin sobresaltos y con reconocimiento explícito a la tarea desarrollada por ambos funcionarios durante su paso por la gestión pública.

Pazo, según se informó, mantendrá un vínculo de colaboración con el ministro Caputo en temas relacionados con la actividad privada y el crecimiento económico, aunque ya fuera de la estructura formal del organismo.

El paso de Juan Pazo por ARCA

Juan Alberto Pazo asumió la conducción ejecutiva de ARCA el 11 de diciembre de 2024. En ese momento reemplazó a Florencia Misrahi, quien dejó el cargo por decisión del presidente Milei.

Durante su gestión, el Ministerio de Economía señaló una serie de cambios orientados a la simplificación del sistema tributario. Entre las medidas destacadas se mencionaron la reducción de regímenes informativos, la puesta en marcha del IVA Simple y el Régimen Simplificado de Ganancias.

También se incluyó el impulso del Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, iniciativa que formó parte del paquete de reformas promovidas por el área económica durante el último año.

Perfil y trayectoria del nuevo titular

Andrés Edgardo Vázquez llega a la conducción de ARCA con más de 30 años de experiencia en el ámbito fiscal. A lo largo de su carrera ocupó cargos de relevancia tanto en la Administración Federal de Ingresos Públicos como en otras dependencias del Estado vinculadas al control y la fiscalización.

En cuanto a su formación académica, Vázquez es Licenciado en Administración y Contador Público, con títulos obtenidos en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Además, participó en diversos cursos y seminarios relacionados con control financiero y prevención del lavado de dinero.

El nuevo director ejecutivo también cuenta con antecedentes de capacitación internacional. Entre ellos figuran instancias de formación en los Estados Unidos, como el Seminario Internacional sobre Lavado de Dinero dictado por el Departamento del Tesoro en 1997 y cursos brindados por el Departamento de Justicia y la DEA en 1999.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cambios en la VTV 2026: modalidad, requisitos y autos exentos

Paro de controladores: cómo afecta a los vuelos de Jujuy en Navidad y Año Nuevo

El pueblo del norte ideal para los amantes del vino, la historia y los paisajes imponentes

El BCRA cambiará las bandas del dólar desde enero que se ajustarán por la inflación

El comunicado de la AFA después de la denuncia de Patricia Bullrich: qué dice

Lo que se lee ahora
La VTV o RTV permite corroborar que un auto está en condiciones de circular por el país. 
Sociedad.

Cambios en la VTV 2026: modalidad, requisitos y autos exentos

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Juan Segovia fue asesinado en en barrio Tupac Amaru de Alto Comedero. video
Relato.

El video de Juan Segovia antes de ser asesinado que conmueve a Jujuy

Confirmaron cómo serán los asuetos en Jujuy para Navidad y Año Nuevo
AHORA.

Confirmaron cómo serán los asuetos en Jujuy para Navidad y Año Nuevo

Velorio de Juan Segovia. video
Alto Comedero.

Dolor y despedida a Juan Segovia: "Mi hijo era un chico sano, no era de pelear"

Se paga el aguinaldo en Jujuy.
Atención.

Quiénes cobran el aguinaldo este martes en Jujuy: todo el cronograma

Polémicas declaraciones tras el asesinato de un adolescente. video
Jujuy.

Polémica frase de un policía tras el asesinato del adolescente: "Si no hubiera salido a la noche..."

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel