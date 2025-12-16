Juan Pazo deja el ARCA y Javier Milei designó a Andrés Vázquez al frente del organismo

Juan Alberto Pazo dejó su cargo como titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) . La información se conoció durante la madrugada a través de un comunicado oficial del Ministerio de Economía y quedó formalizada horas después con la publicación del Decreto 890/2025 en el Boletín Oficial.

La decisión marcó un nuevo movimiento en la estructura del área económica del Gobierno nacional. La renuncia se aceptó a partir del 18 de diciembre de 2025 y se enmarcó en una reorganización interna del organismo que depende del Ministerio de Economía.

Según el texto oficial, Pazo comunicó su decisión de manera directa al ministro Luis Caputo. Desde la cartera económica explicaron que la salida respondió a una determinación personal vinculada a su regreso al sector privado.

El Decreto 890/2025 estableció de forma concreta la aceptación de la renuncia de Pazo como Director Ejecutivo de ARCA . El documento lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro Caputo, y confirma la fecha a partir de la cual se aplicaron los cambios.

En el mismo decreto, el Poder Ejecutivo designó a Andrés Edgardo Vázquez como nuevo titular del organismo. Hasta ese momento, Vázquez se desempeñaba como Director General de la Dirección General Impositiva (DGI), cargo al que también presentó su renuncia para asumir la nueva función.

El artículo cuarto del decreto indicó que Vázquez ocupará la dirección ejecutiva de ARCA para completar un período previsto por ley, dentro de la órbita del Ministerio de Economía.

Continuidad en la política económica

Desde el Gobierno nacional presentaron la designación de Andrés Vázquez como una señal de continuidad en la política tributaria y aduanera que impulsa la gestión de Javier Milei. En ese marco, destacaron el perfil técnico del nuevo funcionario y su experiencia dentro del sistema fiscal argentino.

El Ministerio de Economía remarcó que la transición se realizó sin sobresaltos y con reconocimiento explícito a la tarea desarrollada por ambos funcionarios durante su paso por la gestión pública.

Pazo, según se informó, mantendrá un vínculo de colaboración con el ministro Caputo en temas relacionados con la actividad privada y el crecimiento económico, aunque ya fuera de la estructura formal del organismo.

El paso de Juan Pazo por ARCA

Juan Alberto Pazo asumió la conducción ejecutiva de ARCA el 11 de diciembre de 2024. En ese momento reemplazó a Florencia Misrahi, quien dejó el cargo por decisión del presidente Milei.

Durante su gestión, el Ministerio de Economía señaló una serie de cambios orientados a la simplificación del sistema tributario. Entre las medidas destacadas se mencionaron la reducción de regímenes informativos, la puesta en marcha del IVA Simple y el Régimen Simplificado de Ganancias.

También se incluyó el impulso del Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, iniciativa que formó parte del paquete de reformas promovidas por el área económica durante el último año.

Perfil y trayectoria del nuevo titular

Andrés Edgardo Vázquez llega a la conducción de ARCA con más de 30 años de experiencia en el ámbito fiscal. A lo largo de su carrera ocupó cargos de relevancia tanto en la Administración Federal de Ingresos Públicos como en otras dependencias del Estado vinculadas al control y la fiscalización.

En cuanto a su formación académica, Vázquez es Licenciado en Administración y Contador Público, con títulos obtenidos en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Además, participó en diversos cursos y seminarios relacionados con control financiero y prevención del lavado de dinero.

El nuevo director ejecutivo también cuenta con antecedentes de capacitación internacional. Entre ellos figuran instancias de formación en los Estados Unidos, como el Seminario Internacional sobre Lavado de Dinero dictado por el Departamento del Tesoro en 1997 y cursos brindados por el Departamento de Justicia y la DEA en 1999.