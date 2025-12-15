lunes 15 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025 - 16:27
Política.

El nuevo presidente de Chile viaja a la Argentina para reunirse con Javier Milei

Tras ganar el balotaje en las elecciones de Chile, José Antonio Kast viaja este martes para reunirse con Javier Milei en su primer viaje como presidente

Por  Maria Eugenia Burgos
El presidente Javier Milei junto al reciente electo José Antonio Kast

El presidente Javier Milei junto al reciente electo Antonio Kast y el hijo del expresidente Jair Bolsonaro

El recién electo presidente de Chile, José Antonio Kast, viajará este martes a la Argentina para mantener un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Según confirmaron fuentes oficiales, la reunión está prevista para el mediodía y será el primer viaje internacional de Kast tras imponerse en el balotaje del domingo frente a la candidata oficialista Jeannette Jara con alrededor del 60% de los votos.

Antes de partir hacia Buenos Aires, Kast tiene previsto reunirse en Santiago con el presidente saliente Gabriel Boric para comenzar la transición. Recién después de ese encuentro, el líder del Partido Republicano se subirá al avión rumbo a la Argentina, donde el Gobierno de Milei interpreta su llegada como una señal política fuerte en el mapa regional.

José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile tras una amplia victoria sobre Jara

Primer viaje internacional y mensaje político

Desde Balcarce 50 destacan que Kast eligió a la Argentina como primer destino internacional luego de su triunfo, en una decisión que consideran “un gesto directo” hacia la administración Milei. El propio presidente argentino fue uno de los primeros en felicitarlo, al celebrar en redes sociales el “aplastante triunfo” de su “amigo” en Chile y hablar de un “paso más de la región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”.

En la Casa Rosada ya se habla de la posible conformación de una nueva alianza de derecha a nivel regional, con Milei como uno de los referentes, en sintonía con otros gobiernos conservadores de la región. En el oficialismo leen el resultado chileno como parte de una “restauración” que suma a Perú, Bolivia, Paraguay y ahora Chile dentro de un mismo mapa político afín a la Casa Rosada.

Agenda bilateral y sintonía ideológica

Aunque no se esperan anuncios inmediatos, en la agenda del encuentro figuran temas de relación bilateral y coordinación política. Infobae adelantó que Kast podría mantener también un contacto con José Luis Daza, secretario de Política Económica del Ministerio de Economía argentino y de nacionalidad chilena, aunque esa actividad no fue confirmada por la cartera que encabeza Luis Caputo.

En paralelo, el equipo del presidente electo chileno busca marcar su línea en materia de seguridad y migración, ejes centrales de su campaña. Kast prometió endurecer los controles en la frontera norte, expulsar a cientos de miles de inmigrantes en situación irregular y reforzar la lucha contra el delito, mientras que Milei suele presentarse como aliado de quienes, en la región, apuestan por políticas más duras en estos temas.

De Boric a Kast: un cambio de tono en la relación

Durante el gobierno de Gabriel Boric, la relación con la Argentina tuvo momentos de tensión pero se mantuvo institucionalmente correcta; incluso el mandatario chileno viajó a Buenos Aires en su primer viaje internacional como presidente y estuvo presente en la asunción de Milei en 2023. En los últimos meses, sin embargo, el vínculo se había enfriado, con encuentros formales cada vez más espaciados.

