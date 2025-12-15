lunes 15 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025 - 10:40
Política.

Tras cancelar su último viaje, Javier Milei organiza un próximo encuentro con Donald Trump

Se prevé que la reunión sea en Enero. Desde el Gobierno admiten que la ausencia de Javier Milei en el sorteo del Mundial no cayó bien en la Casa Blanca.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Después de haber cancelado su último viaje a EE.UU., Javier Milei ya planea un encuentro con Trump en enero. &nbsp;

Después de haber cancelado su último viaje a EE.UU., Javier Milei ya planea un encuentro con Trump en enero.

 

En Balcarce 50 evalúan la posibilidad de que Javier Milei no asista a la próxima cumbre del Mercosur y, al mismo tiempo, trabajan para concretar una reunión con Donald Trump en enero. Dentro del oficialismo admiten que la ausencia del Presidente en el sorteo del Mundial 2026 provocó tensión con Washington y consideran necesario recomponer el vínculo con la Casa Blanca.

Tras la ceremonia del Nobel de la Paz, Javier Milei suspendió su agenda en Noruega y regresa a la Argentina.  
Política.

Javier Milei suspendió su agenda en Noruega tras la ceremonia del Nobel de la Paz y vuelve al país
Javier Milei firmando el proyecto de la reforma laboral
Política.

Javier Milei volvió de Oslo y firmó la reforma laboral que irá próximamente al Congreso

Desde el entorno gubernamental señalan que tomaron nota del descontento estadounidense, aunque relativizan su gravedad, y descartan por ahora una visita inminente del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. “Primero tiene que haber un gesto nuestro y una reunión con Trump”, sostienen en el Ejecutivo.

La Casa Rosada pone en duda el viaje de Milei a la cumbre del Mercosur y busca un encuentro con Trump en enero.

Recomponer la relación con Washington

Por ese motivo, la Cancillería —encabezada por Pablo Quirno— planea activar contactos diplomáticos con el objetivo de coordinar un encuentro durante el Foro Económico Mundial de Davos, previsto para la segunda mitad de enero. Desde el oficialismo deslizan que “Siempre hay intenciones de ver a nuestros amigos”.

En tanto, en la Casa Rosada refuerzan la intención de consolidar el vínculo estratégico con Estados Unidos y focalizan la atención en las conversaciones con entidades financieras de Wall Street para reprogramar los compromisos de deuda que vencen el 9 de enero, por un total de US$4000 millones. En ese marco, el Tesoro colocó esta semana un bono por US$1000 millones con una tasa anual del 9,26%.

La participación de Milei en la cumbre de presidentes del Mercosur -programada para el 20 de diciembre en Foz de Iguazú- no está definida.

La Casa Rosada apunta a intensificar el ritmo de los contactos y los encuentros técnicos con el gobierno de Estados Unidos para avanzar en la puesta en marcha de los pormenores del entendimiento comercial anunciado por Washington el pasado 13 de noviembre. Desde el oficialismo aclaran que la implementación será gradual y señalan que se estableció un esquema que permita “ir dialogando”.

Señales políticas y agenda internacional del Presidente

En ese contexto, Milei se trasladó esta semana a Noruega para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, una señal política alineada con la postura de Estados Unidos respecto de la situación en Venezuela.

Milei fue a Noruega para presenciar la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.

El mandatario ya comunicó públicamente que en marzo volverá a viajar a Estados Unidos para liderar el encuentro denominado “Argentina Week 2026”, una iniciativa organizada en conjunto con JPMorgan, Kaszek y Bank of America.

De acuerdo con lo señalado por voceros gubernamentales, aún no está confirmada la presencia de Milei en la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, prevista para el 20 de diciembre en Foz de Iguazú.

Definiciones pendientes sobre el Mercosur y el frente europeo

Dentro del Ejecutivo conviven posturas distintas: algunos funcionarios aseguran que existe la voluntad de participar, mientras que otros remarcan que la asistencia sigue en evaluación y quedará supeditada a cómo se reordene la agenda presidencial.

Definiciones pendientes sobre el Mercosur.

El gobierno brasileño apunta a cerrar el tratado comercial con la Unión Europea antes de que termine el año, mientras que Argentina y Paraguay habían manifestado reparos respecto del cronograma inicial de la cumbre, en un contexto atravesado por disputas políticas internas.

Desde la Casa Rosada preferían que el Presidente mantuviera previamente reuniones bilaterales con referentes del bloque europeo, entre ellos el mandatario francés Emmanuel Macron.

