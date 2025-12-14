Javier Milei repudió el ataque contra la comunidad judía en Australia

Javier Milei manifestó su repudio al atentado terrorista ocurrido en Australia contra la comunidad judía y compartió un mensaje de apoyo en el que destacó el significado de Janucá como símbolo de resistencia y esperanza frente a la violencia.

Por Chequeado. Las promesas de Javier Milei: qué cumplió, qué avanza y qué está pendiente a dos años de su asunción

El presidente Javier Milei condenó públicamente el atentado terrorista perpetrado contra la comunidad judía en Australia , que dejó un saldo de al menos 11 personas fallecidas. A través de sus redes sociales, el mandatario expresó su repudio al ataque y envió un mensaje de solidaridad a las víctimas y sus familias.

“HORROR. Lo hacen en el inicio de JANUCA. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así ‘porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de LAS FUERZAS que vienen del CIELO’. ÁNIMO!”, escribió Milei en su publicación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2000185254531731790&partner=&hide_thread=false HORROR

Lo hacen en el inicio de JANUCA. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así "porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de LAS FUERZAS que vienen del CIELO".

ÁNIMO! https://t.co/T0BbCqXMw4 — Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025

En el mismo posteo, el Presidente retuiteó un mensaje del diputado Waldo Wolff, quien cuestionó duramente a quienes “apañan el terrorismo” y expresó su acompañamiento a las familias afectadas por el ataque.

La manifestación de Milei se sumó a las expresiones de repudio internacional frente al atentado, ocurrido en una fecha especialmente significativa para la comunidad judía, en el inicio de la festividad de Janucá, símbolo de fe, resistencia y esperanza.

Australia: 11 muertos y 29 heridos en un ataque a una celebración judía

Al menos 11 personas murieron y otras 29 resultaron heridas tras un ataque armado ocurrido en la noche del domingo en Bondi Beach, en Sídney, Australia, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá. La Policía de Nueva Gales del Sur confirmó que el hecho fue declarado como un “incidente terrorista”.

Según informaron las fuerzas de seguridad, al menos dos hombres abrieron fuego contra la multitud en el extremo norte de la playa, uno de los balnearios más concurridos de Australia. En medio del operativo policial, uno de los atacantes fue abatido y el otro quedó detenido. El comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, precisó que el ataque se registró alrededor de las 21:36 y que la situación fue catalogada como terrorismo por sus características.