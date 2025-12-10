miércoles 10 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de diciembre de 2025 - 11:45
Por Chequeado.

Las promesas de Javier Milei: qué cumplió, qué avanza y qué está pendiente a dos años de su asunción

A dos años de su asunción, Milei acumula promesas cumplidas, otras en marcha y varias aún pendientes, en un balance que marca el rumbo de su gestión.

image
En su segundo año de gestión, el Presidente cumplió o avanzó en 10 de 20 promesas de campaña, según el relevamiento “Promesas Chequeadas” de&nbsp;Chequeado.

En su segundo año de gestión, el Presidente cumplió o avanzó en 10 de 20 promesas de campaña, según el relevamiento “Promesas Chequeadas” de Chequeado.

En 2024, habían sido 12 las que se encontraban en ese estado. Los compromisos que mostraron retrocesos fueron los relacionados con dolarizar la economía y reformar la Ley de Seguridad. La dinámica del poder y la debilidad parlamentaria, los condicionantes.

En 2024, habían sido 12 las que se encontraban en ese estado. Los compromisos que mostraron retrocesos fueron los relacionados con dolarizar la economía y reformar la Ley de Seguridad. La dinámica del poder y la debilidad parlamentaria, los condicionantes.

Javier Milei llegó a la campaña de 2023 con una oferta política casi sin precedentes: un combo de propuestas disruptivas que prometía dinamitar el status quo económico y político. A una sociedad cansada de la inflación crónica, el estancamiento y la desconfianza institucional, ofreció desde la dolarización total de la economía hasta un drástico achicamiento del Estado, pasando por cerrar el Banco Central, eliminar la inflación y avanzar en reformas estructurales en impuestos, seguridad, educación y el mercado laboral.

Lee además
ElConsejo de Mayo presentó su informe 
Proyecto.

El Consejo de Mayo presentó su informe y avanza la reforma laboral que irá al Congreso
el gobierno presentara hoy las reformas en el congreso y llamo a sesiones extraordinarias
Política.

El Gobierno presentará hoy las reformas en el Congreso y llamó a sesiones extraordinarias

A dos años de la asunción de Milei como presidente de Argentina, la mitad (10) de las promesas que realizó durante su campaña se encuentran cumplidas o en proceso de avance. En 2024, habían sido 12 las que se encontraban en este estado.

Chequeado
En su segundo año de gestión, el Presidente cumplió o avanzó en 10 de 20 promesas de campaña, según el relevamiento “Promesas Chequeadas” de Chequeado.

En su segundo año de gestión, el Presidente cumplió o avanzó en 10 de 20 promesas de campaña, según el relevamiento “Promesas Chequeadas” de Chequeado.

Los compromisos que cambiaron de calificación son los relacionados con dolarizar la economía y hacer reformas en la Ley de Seguridad Nacional. En el primer caso, el Gobierno privilegió la “dolarización endógena” y las condiciones económicas que impulsaron el fenómeno en 2024 se deterioraron. En el segundo caso, el oficialismo mostró debilidad parlamentaria para imponer sus iniciativas en materia de seguridad.

En su segundo año, Milei también logró avances en su promesa de implementar esquemas tarifarios “que no afecten el bolsillo de los argentinos”, que pasó del grupo de las “incumplidas” al de las “en proceso, demoradas”. El Gobierno anunció un nuevo esquema de subsidios y avanzó en las revisiones de tarifas, pero estos cambios sí tuvieron un impacto en los ingresos.

Estos resultados se desprenden del relevamiento anual “Promesas Chequeadas”, que Chequeado realiza desde 2016 con el seguimiento de los compromisos de Mauricio Macri (Cambiemos) y de Alberto Fernández (Frente de Todos) y que muestra que en el segundo año de La Libertad Avanza la dinámica del poder y la falta de negociación con la oposición en el Parlamento ralentizaron el cumplimiento de algunos compromisos.

Aun así, si se compara el segundo año de Milei con las presidencias de Macri y Fernández, el Presidente registra un balance positivo (10). El referente de Cambiemos registró 8 promesas cumplidas o en proceso de avance en 2017 y el del Frente de Todos, pandemia mediante, solo 6 en 2021 (en 2022 fueron 7).

“El resultado no llama la atención porque el tipo de liderazgo de Milei es el de una persona que prioriza sus convicciones”, señaló a Chequeado Camila Perochena, doctora en Historia (UBA) y magíster en Ciencia Política (UTDT). Y, al mismo tiempo, agregó que lo que se ve en estos 2 años de LLA es “un proceso de pragmatización” en relación a promesas como “dolarizar la economía”.

El balance de las 20 promesas centrales de Javier Milei

Del total de compromisos, 2 fueron “cumplidos” (10%), 8 están “en proceso, avanzadas” (40%), 7 continúan “en proceso, demoradas” (35%) y 3 resultaron “incumplidas” (15%). Los datos evidencian que la mitad de las promesas mantiene algún nivel de avance, mientras que el resto registra retrasos o falta de ejecución.

Chequeado
En 2024, habían sido 12 las que se encontraban en ese estado. Los compromisos que mostraron retrocesos fueron los relacionados con dolarizar la economía y reformar la Ley de Seguridad. La dinámica del poder y la debilidad parlamentaria, los condicionantes.

En 2024, habían sido 12 las que se encontraban en ese estado. Los compromisos que mostraron retrocesos fueron los relacionados con dolarizar la economía y reformar la Ley de Seguridad. La dinámica del poder y la debilidad parlamentaria, los condicionantes.

En el caso de las propuestas cumplidas, se trata de aquellas que se efectivizaron en el plazo previsto. Los compromisos que se encuentran avanzados son aquellos en los que se tomaron parte de las medidas necesarias y se trabajó para lograr la promesa, aunque todavía no esté cumplida.

Entre las promesas que Javier Milei ha cumplido o avanzado durante su primer año como presidente destacan varias de las principales iniciativas de su campaña. Entre ellas, “terminar con el cáncer de la inflación”, “bajar el gasto público” y “crear el Ministerio de Capital Humano”. También figuran privatizar empresas públicas, bajar impuestos, quitar regulaciones, reformar leyes -como las de Seguridad, Inteligencia y el Código Penal-, priorizar la lucha contra el narco e implementar un programa de modernización laboral.

Sin embargo, el jefe de Estado ha incumplido o avanzado poco en 10 resonantes promesas de campaña. Se trata de medidas con avance parcial o insuficiente para modificar la realidad que la promesa buscaba transformar. Entre ellas, cargar el ajuste sobre el Estado, mejorar la estructura hospitalaria, y mantener la gratuidad de la universidad pública (que prometió sostener en el corto plazo, aunque las iniciativas de arancelamiento para extranjeros van en dirección contraria).

También quedan pendientes dolarizar la economía, cerrar el Banco Central, implementar esquemas tarifarios “realistas”, otorgar recursos a las familias para elegir las instituciones educativas de sus hijos, reformar el sistema previsional y promover una normativa para proteger al niño desde la concepción.

“Las promesas de campaña son importantes para que los candidatos transparenten sus objetivos de gobierno, y la ciudadanía con esa información tome la decisión de votar por uno u otro candidato”, destacó a Chequeado Pablo Secchi, director ejecutivo de la organización Poder Ciudadano, que se dedica a temas de corrupción y transparencia.

Y analizó: “Entonces, que existan iniciativas de seguimientos de promesas es fundamental para el control de los actos de gobierno y del cumplimiento del presidente de ese contrato ciudadano”.

Por Matías Di Santi / Chequeado

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Consejo de Mayo presentó su informe y avanza la reforma laboral que irá al Congreso

El Gobierno presentará hoy las reformas en el Congreso y llamó a sesiones extraordinarias

Javier Milei viaja a Oslo para la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

El Gobierno prepara una reforma electoral para 2026: PASO, BUP y financiamiento político

Javier Milei presentó los F-16 en Córdoba y destacó su impacto en la seguridad y la defensa nacional

Lo que se lee ahora
Legislatura de Jujuy. video
Política.

Asumieron los 24 nuevos diputados de Jujuy: cómo quedó conformada la Legislatura

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Los tres jugadores que se acercan a Gimnasia de Jujuy: quiénes son
Mercado.

Los tres jugadores que se acercan a Gimnasia de Jujuy: quiénes son

Gimnasia de Jujuy 2025
Mercado.

Gimnasia de Jujuy pierde a otro delantero: quién no seguirá en la temporada 2026

Martín Meyer. video
Capital.

Martín Meyer sobre la Cena Blanca: "No hubo ausentismo, asistió la totalidad de los estudiantes que pagaron la tarjeta"

María Corina Machado no asistirá a la entrega del Nobel de la Paz: los motivos
Mundo.

María Corina Machado no asistirá a la entrega del Nobel de la Paz: los motivos

Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas
Salud.

Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel