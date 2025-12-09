El Consejo de Mayo presentó su informe y avanza la reforma laboral que irá al Congreso

El Gobierno presentó este viernes el informe final del Consejo de Mayo , el órgano consultivo convocado por el presidente Javier Milei para delinear los grandes lineamientos de su programa de reformas.

Política. El Gobierno de Javier Milei puso en marcha el Consejo de Mayo: de qué se trata

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , fue quien encabezó la exposición en Casa Rosada y confirmó que los proyectos surgidos del trabajo del Consejo serán enviados al Congreso para su tratamiento en las sesiones extraordinarias .

El Consejo de Mayo analizó 10 ejes estratégicos , aunque finalmente se trabajó sobre 8 de ellos. Adorni explicó que la coparticipación quedó fuera por la necesidad de reunir a todos los gobernadores, mientras que la reforma previsional se postergó porque depende de la aprobación previa de la modernización laboral. El funcionario confirmó que ese proyecto será parte del paquete legislativo que el Ejecutivo enviará al Parlamento.

En su última reunión, e l Consejo reunió a cinco de sus seis integrantes en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior . Participaron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, autor de buena parte del proyecto de modernización laboral; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el diputado Cristian Ritondo; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini. Allí se discutieron los últimos detalles del documento antes de su cierre.

La ausencia más notoria fue la del titular de la UOCRA, Germán Martínez, quien decidió no asistir en medio del malestar generado por la posible inclusión de límites a las cuotas solidarias sindicales dentro de la reforma laboral. La medida impactaría directamente en el financiamiento de los gremios y encendió las alarmas de la CGT. Según trascendió, Martínez ya había manifestado su rechazo al primer borrador y evitó participar del encuentro final.

Durante la reunión anterior, el representante sindical había advertido su disconformidad y luego mantuvo una conversación privada con el asesor presidencial Santiago Caputo, a quien planteó su preocupación por el rumbo de las reformas. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, habría dicho al retirarse de Casa Rosada.

Publicación y envío al Congreso

Adorni informó además que todos los documentos producidos por el Consejo, incluidas las sugerencias que no fueron incorporadas al texto final, estarán disponibles en el sitio oficial Argentina.gob.ar. El informe definitivo será la base del paquete de proyectos que el Ejecutivo enviará al Congreso como parte de lo que Milei denomina reformas de “tercera generación”.

Con este paso, el Gobierno busca acelerar el debate legislativo de una agenda que considera central para la modernización del país. La discusión en el Congreso marcará la próxima etapa de un proceso que ya generó tensiones, resistencias y apoyos dentro del propio Consejo consultivo.