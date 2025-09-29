El Consejo de Mayo debatió la reforma tributaria que impulsa el Gobierno

Este lunes por la mañana, Casa Rosada fue escenario de una nueva reunión mensual del Consejo de Mayo , el órgano multisectorial creado por el presidente Javier Milei para discutir las reformas estructurales que el Gobierno proyecta en la segunda etapa de su mandato.

El encuentro, presidido por el jefe de Gabinete Guillermo Francos , tuvo como eje central la reforma tributaria que el Ejecutivo planea enviar al Congreso en 2025 . La iniciativa busca reducir la cantidad de impuestos vigentes y concentrar la recaudación en un menor número de tributos, con el objetivo de incentivar la inversión, simplificar el sistema y desalentar la evasión.

En la reunión participaron los consejeros designados por decreto : el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias firmantes del Pacto de Mayo; la senadora Carolina Losada (Cámara Alta); el diputado Cristian Ritondo (Cámara Baja); el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el sector empresario. También estuvo presente la secretaria técnica del Consejo de Mayo, Cecilia Domínguez.

Por el Gobierno se sumaron los secretarios Julio Cordero (Trabajo) y Carlos Guberman (Hacienda), además de asesores técnicos y legisladores como Lisandro Nieri, Martín Kerchner y el economista Luciano Laspina. En la pata técnica participaron Diego Coatz y Carlos Abeledo, en representación de la UIA.

Críticas y debate político en el Consejo de Mayo

La convocatoria no estuvo exenta de cuestionamientos. El diputado nacional y candidato a senador por CABA, Esteban Paulón, advirtió: “Nadie delegó la representación del Parlamento en el Consejo de Mayo, por lo tanto, todo lo debatido ahí son opiniones personales de quienes fueron invitados por el Presidente a integrarla. Cualquier reforma se debatirá democráticamente por quienes conformamos la Cámara de Diputados”.

Contexto económico

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), actualmente existen 155 tributos vigentes en el país, entre impuestos, tasas y contribuciones. El 94% de la recaudación se concentra en apenas 10 de ellos, con una presión fiscal equivalente al 29,2% del PBI.

Para el Gobierno, modificar esta estructura es clave para dar mayor previsibilidad a las empresas locales y extranjeras, en un contexto donde la apertura de importaciones incrementó la competencia y expuso las desventajas que enfrentan las industrias nacionales.

Próximos pasos

Fuentes oficiales señalaron que el Consejo de Mayo continuará trabajando en esta agenda y que está previsto presentar en diciembre un documento final con las propuestas de reforma, que será enviado al Congreso al inicio del próximo período legislativo.