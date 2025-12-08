lunes 08 de diciembre de 2025

8 de diciembre de 2025 - 19:04
Nación.

El Consejo de Mayo se reunirá este martes para definir su informe final

El objetivo del encuentro, que será el último del año, es terminar de delinear el informe final que enviarán al Congreso de cara al 2026.

Federico Franco
Por  Federico Franco
El Consejo de Mayo tendrá este martes a las 13.30 su sexta y última reunión en Casa Rosada, donde los representantes de todos los sectores definirán el formato y los puntos finales del informe que será elevado al Congreso de la Nación. El Gobierno mantiene bajo estricta reserva la metodología de presentación del paquete de proyectos derivados del Pacto de Mayo, que todavía se encuentra en plena definición.

Según confirmaron varios consejeros, el Ejecutivo envió en las últimas horas un borrador del informe para que sea revisado por los equipos técnicos de cada sector. El documento incluiría, por primera vez, la explicitación de los consensos alcanzados y también las diferencias, especialmente tras el fuerte desacuerdo planteado por la CGT en la última reunión, cuando Gerardo Martínez rechazó el núcleo de la reforma laboral.

El encuentro de este martes se llevará a cabo en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior y contará con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por el Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en representación de las provincias; la senadora Carolina Losada (UCR) por la Cámara Alta; el diputado Cristian Ritondo (PRO) por Diputados; el dirigente Gerardo Martínez por la CGT; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el sector empresarial.

La Casa Rosada busca reflotar el Consejo de Mayo en medio de tensiones con los gobernadores por el Presupuesto 2025.
Nueva reunión del Consejo de Mayo.

El Consejo de Mayo fue creado para materializar los 10 puntos del Pacto de Mayo firmado por Javier Milei y gobernadores en Tucumán. Desde su debut, el 24 de junio, se reunió mensualmente bajo estricta confidencialidad. Este martes, por primera vez, se hará público el informe final con los avances y tensiones del debate.

La presentación del paquete coincide con el llamado a sesiones extraordinarias, que será oficializado en el Boletín Oficial y se extenderá del 10 al 30 de diciembre.

Qué proyectos sí se tratarán en extraordinarias

Desde Casa Rosada aclararon que el temario para extraordinarias incluye únicamente:

  • Presupuesto 2026

  • Inocencia Fiscal

  • Ley de Glaciares

  • Proyecto para blindar el equilibrio fiscal y limitar leyes que generen déficit

  • Reforma laboral

  • Reforma del Código Penal

