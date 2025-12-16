Encontraron muerto en la Quinta de Olivos a un soldado que cumplía funciones de seguridad

Conmoción en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado que cumplía tareas de seguridad

Un efectivo del Ejército Argentino que prestaba servicio de seguridad en la Quinta de Olivos fue encontrado sin vida en la madrugada de este martes dentro del predio presidencial. El hecho generó conmoción y dio inicio a una investigación judicial para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Política. Javier Milei presentó oficialmente a su nuevo Gabinete con una foto grupal en Casa Rosada

Según se informó oficialmente, personal que cumple funciones en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido en uno de los puestos internos de vigilancia. Al llegar al lugar, se encontró el cuerpo sin vida con un disparo en la cabeza de un soldado que se desempeñaba en tareas de custodia. Fuentes oficiales confirmaron que el joven que fue encontrado muerto fue identificado como Rodrigo Gómez. Tenía 21 años, y pertenecía al cuerpo del Escuadrón Chacabuco.

Conmoción en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado que cumplía tareas de seguridad

Conmoción en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado que cumplía tareas de seguridad

De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y se solicitó la presencia de servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento.

Aparentemente, se habría disparado con un arma larga en el perímetro de la Residencia y provocado el fallecimiento del soldado.

Intervención judicial y pericias

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a distintas áreas de las fuerzas federales para llevar adelante las pericias necesarias. Las actuaciones buscan determinar cómo ocurrieron los hechos y bajo qué circunstancias se produjo la muerte del efectivo.

Desde el ámbito judicial indicaron que la investigación se encuentra en curso y que todas las hipótesis permanecen bajo análisis.

Comunicado oficial y reserva del caso

Desde Casa Rosada señalaron que cualquier información confirmada será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente, en el marco del avance de la causa. Por el momento, no se brindaron precisiones adicionales sobre las posibles causas del deceso.

Quién era el soldado fallecido

El efectivo fue identificado por sus iniciales como R.G., tenía 21 años y formaba parte del Ejército Argentino. Cumplía funciones de vigilancia en el predio de la Quinta de Olivos, donde las Fuerzas Armadas tienen a su cargo tareas de custodia en áreas presidenciales.

El caso continúa bajo investigación mientras se aguardan los resultados de las pericias y las definiciones judiciales correspondientes.