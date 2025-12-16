martes 16 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de diciembre de 2025 - 11:54
Misterio.

Encontraron muerto en la Quinta de Olivos a un soldado que cumplía funciones de seguridad

El hallazgo se produjo este martes dentro de la Quinta de Olivos. Por el momento se desconocen las causas de la muerte y ya se inició una investigación. El cuerpo del soldado fallecido fue hallado con un disparo de arma larga.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Conmoción en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado que cumplía tareas de seguridad

Conmoción en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado que cumplía tareas de seguridad

Un efectivo del Ejército Argentino que prestaba servicio de seguridad en la Quinta de Olivos fue encontrado sin vida en la madrugada de este martes dentro del predio presidencial. El hecho generó conmoción y dio inicio a una investigación judicial para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Lee además
javier milei presento oficialmente a su nuevo gabinete con una foto grupal en casa rosada
Política.

Javier Milei presentó oficialmente a su nuevo Gabinete con una foto grupal en Casa Rosada
manuel adorni encabezo su primera reunion de gabinete junto a javier milei en casa rosada
Política.

Manuel Adorni encabezó su primera reunión de gabinete junto a Javier Milei en Casa Rosada

Conmoción en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado que cumplía tareas de seguridad
Conmoción en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado que cumplía tareas de seguridad

Conmoción en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado que cumplía tareas de seguridad

El hallazgo dentro del predio presidencial

Según se informó oficialmente, personal que cumple funciones en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido en uno de los puestos internos de vigilancia. Al llegar al lugar, se encontró el cuerpo sin vida con un disparo en la cabeza de un soldado que se desempeñaba en tareas de custodia. Fuentes oficiales confirmaron que el joven que fue encontrado muerto fue identificado como Rodrigo Gómez. Tenía 21 años, y pertenecía al cuerpo del Escuadrón Chacabuco.

De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y se solicitó la presencia de servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento.

Aparentemente, se habría disparado con un arma larga en el perímetro de la Residencia y provocado el fallecimiento del soldado.

Intervención judicial y pericias

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a distintas áreas de las fuerzas federales para llevar adelante las pericias necesarias. Las actuaciones buscan determinar cómo ocurrieron los hechos y bajo qué circunstancias se produjo la muerte del efectivo.

Desde el ámbito judicial indicaron que la investigación se encuentra en curso y que todas las hipótesis permanecen bajo análisis.

Comunicado oficial y reserva del caso

Desde Casa Rosada señalaron que cualquier información confirmada será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente, en el marco del avance de la causa. Por el momento, no se brindaron precisiones adicionales sobre las posibles causas del deceso.

Quién era el soldado fallecido

El efectivo fue identificado por sus iniciales como R.G., tenía 21 años y formaba parte del Ejército Argentino. Cumplía funciones de vigilancia en el predio de la Quinta de Olivos, donde las Fuerzas Armadas tienen a su cargo tareas de custodia en áreas presidenciales.

El caso continúa bajo investigación mientras se aguardan los resultados de las pericias y las definiciones judiciales correspondientes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei presentó oficialmente a su nuevo Gabinete con una foto grupal en Casa Rosada

Manuel Adorni encabezó su primera reunión de gabinete junto a Javier Milei en Casa Rosada

El ministro del Interior recibió en Casa Rosada al gobernador Carlos Sadir

Javier Milei se reunirá con el presidente electo de Chile en Casa Rosada

Nuevos cambios en el Gobierno: quién es el dirigente que asume la conducción del Banco Nación

Lo que se lee ahora
La VTV o RTV permite corroborar que un auto está en condiciones de circular por el país. 
Sociedad.

Cambios en la VTV 2026: modalidad, requisitos y autos exentos

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Juan Vanega fue asesinado en en barrio Tupac Amaru de Alto Comedero. video
Relato.

El video de Juan Vanega antes de ser asesinado que conmueve a Jujuy

Velorio de Juan Vanega. video
Alto Comedero.

Dolor y despedida a Juan Vanega: "Mi hijo era un chico sano, no era de pelear"

Terrible choque en Ruta Nacional 9: un muerto y más de 20 heridos
Jujuy.

Terrible choque en Ruta Nacional 9: un muerto y más de 20 heridos

Se paga el aguinaldo en Jujuy.
Atención.

Quiénes cobran el aguinaldo este martes en Jujuy: todo el cronograma

Gerardo Morales y Carlos Sadir  video
Aniversario.

Gerardo Morales y Carlos Sadir: "Un proyecto que generó grandes transformaciones para Jujuy"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel