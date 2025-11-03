Javier Milei presentó oficialmente a su nuevo Gabinete con una foto grupal en Casa Rosada

Este lunes arranca una nueva etapa en el gobierno de Javier Milei, tras las recientes modificaciones en la estructura del Poder Ejecutivo . En la Casa Rosada se llevó a cabo la primera reunión del Gabinete renovado .

Jujuy. Carlos Sadir: "La reunión con Javier Milei fue muy buena, se aclararon algunas cosas"

En un clima de expectativa y con la presencia de los principales referentes de su administración, el Presidente encabezó el encuentro en el Salón Eva Perón , donde dio la bienvenida formal a los funcionarios recientemente incorporados.

El evento, que incluyó una foto grupal en el Salón de los Bustos , simbolizó el comienzo de una nueva etapa de gobierno tras los relevos en puestos clave. El encuentro tuvo lugar luego de los recientes cambios que reconfiguraron la estructura del Ejecutivo.

La incorporación de Santilli , anunciada por Milei el domingo desde la Quinta de Olivos , busca reforzar y orientar la relación con el PRO .

El histórico dirigente del PRO ocupará el lugar de Lisandro Catalán, mientras que Manuel Adorni asumirá la Jefatura de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos. Ambos, previamente electos como diputado nacional y legislador porteño, han decidido no asumir sus bancas para enfocarse por completo en sus nuevas responsabilidades ejecutivas.

Durante la tarde del domingo, Adorni compartió en su perfil oficial de X (antes Twitter) el siguiente mensaje: “Bienvenido Diego Santilli como nuevo ministro del Interior de la Nación. Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad”.

El mensaje de Manuel Adorni en la previa de la reunión de Gabinete.

Luego, Diego Santilli expresó su agradecimiento al presidente "por la confianza” y afirmó que asume este desafío “con muchísima responsabilidad y con una profunda convicción”, subrayando que “la Argentina necesita avanzar en las reformas estructurales que le permitan al país crecer, generar empleo y atraer inversiones”.

“Estamos en un momento único. Los argentinos eligieron, de manera contundente, seguir por el camino de la libertad y avanzar en las transformaciones que necesitamos para construir un futuro de crecimiento, desarrollo y prosperidad”, agregó.

Cambios que anticipan una reconfiguración más amplia

La reconfiguración del Gabinete no terminará con estos nombramientos. Tanto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como el ministro de Defensa, Luis Petri, dejarán próximamente sus cargos para asumir sus bancas en el Congreso, anticipando nuevas modificaciones dentro del equipo de Milei.

Santilli le agradeció al Presidente.

La reunión de este lunes marcará no solo el estreno de Adorni y Santilli en sus respectivos cargos, sino también la primera participación del canciller Pablo Quirno en una sesión del Gabinete. La mesa estará integrada además por los ministros Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Russo (Salud), entre otros funcionarios.

Según adelantaron fuentes oficiales, en el encuentro se discutirán los temas clave de la agenda legislativa de noviembre, con un foco particular en el Presupuesto 2026 y en las próximas decisiones económicas. También se prevé un reconocimiento a Francos y Catalán por su desempeño en el cargo.

Reformas y gestión federal: la hoja de ruta del nuevo Gabinete de Javier Milei

En declaraciones a Radio Mitre, Adorni destacó que esta etapa constituye “un cambio estructural en el Gobierno” y que su incorporación a la Jefatura de Gabinete significa “una gestión federal y de consensos”.

La semana pasada, el presidente Milei le tomó juramento al Ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

El funcionario adelantó que, en los próximos meses, la administración nacional promoverá una serie de cambios en el ámbito laboral, fiscal y judicial, con un enfoque orientado al diálogo federal y a la construcción de acuerdos políticos. “No va a haber nada más federal que esta etapa, donde vamos a discutir todas las leyes con las provincias y el Congreso. Vamos a trabajar para lograr acuerdos que cambien de verdad a la Argentina”, afirmó.

Adorni aclaró que la sustitución de Francos por Santilli forma parte de una “transición natural” dentro del Gobierno, explicando que “había un ciclo cumplido. Ahora comienza una nueva etapa, con la idea de consolidar el rumbo económico y político del país”.

Javier Lanari y Manuel Adorni caminando por los pasillos de Casa Rosada.

Aunque todavía no se emitió un anuncio formal, trascendió que Javier Lanari, subsecretario de Prensa, asumirá como secretario de Comunicación y Medios. No obstante, indicaron que será el recién designado jefe de Gabinete quien conduzca las tradicionales ruedas de prensa.