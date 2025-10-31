¿Qué le pidió Javier Milei a los gobernadores?

Javier Milei consiguió este jueves por la noche, apenas cuatro días después de la victoria oficialista en las elecciones de medio término , una foto junto a 16 gobernadores , un jefe de gobierno y tres vicegobernadoras . Frente a ellos, solicitó respaldo para el presupuesto 2026 y para las reformas laboral, tributaria y del Código Penal .

La instantánea, de fuerte impacto político , cerró una reunión que duró casi dos horas y media , realizada con la presencia completa del Gabinete y con el mandatario acompañado por sus principales colaboradores .

Después de la cumbre, diseñada para transmitir que está dispuesto al diálogo político y a la formación de alianzas en el ámbito legislativo, Milei declaró en televisión que los gobernadores se mostraron favorables a avanzar con la reforma laboral .

“El Presidente agradece a todos los gobernantes que coinciden y comprenden los cambios que Argentina necesita con el objetivo de trabajar juntos de cara al futuro ”, expresó al finalizar el encuentro el portavoz Manuel Adorni .

“Es la voluntad del Presidente trabajar con todos, independientemente de las diferencias partidarias”, afirmó Adorni, y añadió que esto busca “retornar al sendero de crecimiento”. Para lograrlo, subrayó, “deben cumplirse algunas premisas, como lo son la de potenciar el ahorro” y “aumentar la inversión, porque la prosperidad económica vendrá solo de la mano del sector privado y de proteger la propiedad privada, porque es un pilar básico para estimular la inversión y para convivir pacíficamente en sociedad”.

Milei se reunió con los gobernadores.

Diálogo y reformas: la postura de Javier Milei

Adorni se refirió entonces al Pacto de Mayo, firmado en julio de 2024, y señaló: “Si logramos esto, nuestro país tiene la oportunidad histórica de convertirse en un gigante en energía, en minerales, en tecnología, en turismo y en tantos otros rubros. Si los impulsamos cada provincia argentina puede ser una potencia en sí misma. Todo esto está enmarcado dentro del presupuesto 2026 que garantiza el equilibrio fiscal, y por lo tanto la sustentabilidad de cada una de estas premisas”.

“Esta administración va a trabajar con todos los gobernadores y con el Congreso nacional para impulsar cada una de las reformas que necesitamos”, recalcó.

“Los argentinos ratificaron en rumbo de cambio y se manifestaron a favor de las reformas que el Presidente planteó en la campaña electoral”, afirmó Adorni tras la cumbre, y añadió: “En este encuentro se dio un paso importante”. El portavoz de Milei aseguró que “el próximo Congreso será el más reformista de la historia del país” y remarcó que “es voluntad del presidente trabajar con todos, independientemente de las identidades políticas”.

“Todo se enmarca dentro del debate por el presupuesto 2026 y aprobar la modernización, la reforma tributaria y la reforma del Código Penal”, explicó Adorni. Durante los saludos iniciales, Milei mostró gestos de cercanía con algunos mandatarios, como el entrerriano Rogelio Frigerio, y de renovada sintonía con otros, como el porteño Jorge Macri.

El Pacto de Mayo como hoja de ruta del Gobierno

La reunión se convocó el martes, apenas 48 horas después del discurso triunfal de Milei, en el que mencionó “acuerdos básicos” y adelantó la intención de invitar a “la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto”. El Presidente añadió: “En definitiva, ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo”.

La asistencia de gobernadores reflejó la sólida victoria del oficialismo, que dejó en tercer lugar al proyecto de Provincias Unidas, agrupación que incluía a varios de los mandatarios que hoy se hicieron presentes en la Rosada. El único ausente fue el bonaerense Axel Kicillof, quien no recibió invitación.

Milei abraza a Jorge Macri en la Casa Rosada.

Originalmente, se esperaba que al cónclave asistieran únicamente el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de Interior, Lisandro Catalán. Sin embargo, este jueves por la mañana se resolvió ampliar la convocatoria, sumando a los titulares de Seguridad, Patricia Bullrich; Defensa, Luis Petri; Salud, Mario Lugones; Capital Humano, Sandra Pettovello; Justicia, Mariano Cúneo Libarona; Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; y Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

También estuvieron presentes la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el portavoz Manuel Adorni; el asesor Santiago Caputo; y el titular de la Cámara baja, Martín Menem.

Convocatoria amplia y positiva a los mandatarios provinciales

La invitación de Milei a los gobernadores firmantes del Pacto de Mayo tuvo buena acogida, con 20 confirmaciones de asistencia. Solo quedaron sin representación las provincias de Buenos Aires, gobernada por Kicillof; La Rioja, bajo la administración de Ricardo Quintela; Tierra del Fuego, a cargo de Gustavo Melella; y Formosa, gobernada por Gildo Insfrán.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, al ingresar a la Casa Rosada.

En la Casa Rosada definieron el encuentro como de carácter “fundacional” de “una nueva etapa de diálogo y consenso con los gobernadores”. Destacaron que Milei había mencionado la intención de dialogar con ellos en su discurso post triunfo electoral del domingo, y que en menos de 48 horas se concretó la convocatoria, realizándose antes de que transcurrieran cuatro días desde esa referencia.

Gobernadores presentes: representación de todo el país

Entre los presentes se contaron Carlos Sadir (Jujuy); Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Hebe Casado, vice de Mendoza, ya que Alfredo Cornejo estaba de viaje en Francia; Ignacio Torres (Chubut); Raúl Jalil (Catamarca); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Hugo Passalacqua (Misiones); y Zulema Reina, vice de Neuquén, en reemplazo de Rolando Figueroa, quien se encontraba en Brasil.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ingresa a la Casa Rosada para la reunión con los gobernadores.

También participaron Claudio Poggi (San Luis); Alberto Weretilneck (Río Negro); Gustavo Sáenz (Salta); Marcelo Orrego (San Juan); Silvana Schneider, vice de Chaco; Martín Llaryora (Córdoba); Gustavo Valdés (Corrientes); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Sergio Ziliotto (La Pampa); y Claudio Vidal (Santa Cruz).