Manuel Adorni, nuevo jefe de Gabinete: "No habrá nada más federal que esta etapa del Gobierno"

El nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni , brindó sus primeras declaraciones tras ser designado por el presidente Javier Milei. En diálogo con Radio Mitre, el hasta ahora vocero presidencial afirmó que la nueva etapa del Gobierno estará marcada por el federalismo, el consenso y las reformas estructurales .

“La modernización laboral es imprescindible y no va a haber nada más federal que esta etapa del Gobierno, donde vamos a discutir todas las leyes con las provincias y el Congreso”, aseguró Adorni, quien asumirá formalmente el cargo el próximo miércoles.

Adorni destacó que el presidente Milei instruyó a todo el Gabinete a trabajar en reformas profundas que impulsen el crecimiento y modernicen el Estado. Entre los principales proyectos, mencionó la reforma laboral , la actualización del Código Penal y la reforma impositiva , iniciativas que calificó de “urgentes y necesarias”.

El funcionario remarcó la buena predisposición de los gobernadores durante el reciente encuentro posterior al Pacto de Mayo, y aseguró que el Ejecutivo busca un diálogo permanente con las provincias. “El presidente fue muy claro: el diálogo con los gobernadores va a ser constante y en beneficio del país”, expresó.

En relación con la CGT y el sindicalismo, Adorni sostuvo que “deberían apoyar la modernización laboral”, dado que la mitad de los trabajadores “no tiene derechos básicos por la informalidad”. Según explicó, el sistema actual perjudica principalmente a las pymes y a los sectores más vulnerables del empleo.

Su designación y el reconocimiento a Guillermo Francos

El nuevo jefe de Gabinete explicó que fue el propio presidente Milei quien le ofreció el cargo. “Tengo una excelente relación con Karina Milei, pero la decisión fue del Presidente”, aclaró. Recordó su paso por la vocería presidencial, la Secretaría de Comunicación y el control de medios públicos, etapas que consideró como parte de su “camino de confianza” dentro del Gobierno.

También tuvo palabras de elogio hacia Guillermo Francos, a quien reemplaza: “Fue una pieza clave. Su gestión permitió avances como la Ley Bases y la ley antimafias. Dejó todo ordenado para esta nueva etapa”.

Reunión entre Javier Milei y Mauricio Macri

Adorni confirmó la reciente reunión entre Javier Milei y Mauricio Macri, que calificó como un encuentro “entre amigos”. Aunque evitó revelar detalles, señaló que ambos dirigentes dialogaron sobre el panorama político y la colaboración institucional de cara a los próximos desafíos.

El funcionario concluyó destacando que el objetivo del Gobierno es superar los personalismos y trabajar por el desarrollo del país: “Hay que pensar en lo que necesitan los argentinos. Este es un tiempo para construir, no para dividir”.