16 de diciembre de 2025 - 11:07
Política.

Javier Milei manda al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Glaciares

El Gobierno señaló que "la mal llamada Ley de Glaciares ha demostrado graves falencias interpretativas". Uno por uno, todos los objetivos de esta reforma.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Glaciares.

Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Glaciares.

 

Con un texto difundido por la Oficina del Presidente, el Ejecutivo informó que Javier Milei remitió al Congreso una iniciativa para modificar la Ley de Glaciares. Explicaron que la propuesta apunta a reorganizar la normativa actual, terminar con lecturas discrecionales y afianzar un modelo de federalismo ambiental alineado con la Constitución.

En ese marco, el Gobierno afirmó que la denominada Ley de Glaciares presenta serios problemas de interpretación que derivaron en falta de previsibilidad legal, frenaron proyectos productivos y vulneraron las atribuciones de las provincias sobre sus recursos naturales.

Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Glaciares.

Asimismo, la Casa Rosada señaló que la reforma busca resguardar los glaciares con verdadero impacto hídrico, reforzar las exigencias ambientales existentes y suprimir márgenes de arbitrariedad que, según sostienen, bajo fundamentos ideológicos, bloquearon el crecimiento económico.

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Gobierno confirmó que el presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Glaciares.

El mensaje completo de la Oficina del Presidente sobre la Ley de Glaciares

"La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier G. Milei ha enviado al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N° 26.639, con el objetivo de ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional.

A más de 15 años de su sanción, la mal llamada Ley de Glaciares ha demostrado graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales. Esta reforma propone reglas claras: protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país.

Milei envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Glaciares.

El proyecto reafirma el mandato constitucional del artículo 41, que exige proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y del artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales. En esa línea, fortalece el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y científica, y promueve una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, a fin de contar con información precisa, actualizada y útil para la toma de decisiones. Una verdadera reforma de federalismo ambiental.

Esta reforma responde al rumbo trazado por el Presidente de la Nación desde el primer día: terminar con la parálisis regulatoria, ordenar el Estado, respetar la Constitución y liberar las fuerzas productivas de la Argentina. Asimismo, da cumplimiento a los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo, avanzando hacia un modelo de desarrollo federal, responsable y sostenible en el tiempo, y da respuesta al reclamo realizado por las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan).

Modificación a la Ley de Glaciares.

El Poder Ejecutivo Nacional solicita al Honorable Congreso de la Nación que dé pronto tratamiento a este proyecto y que, en el proceso de sanción de la ley, asegure la correcta participación de la ciudadanía, convencido de que esta reforma representa un paso decisivo para poner a la Argentina de pie, con reglas claras, federalismo real, desarrollo productivo y crecimiento económico.".

