Los salarios informales crecieron casi el doble que los registrados en un año

Los salarios del sector privado no registrado , es decir, de los trabajadores informales, aumentaron 59,5% en junio de 2026 respecto del mismo mes del año pasado , casi el doble que los ingresos de los empleados privados registrados, que crecieron 29,6% interanual , según el último informe del Índice de Salarios publicado por el INDEC .

País. El Banco Central habilitó las cuentas sueldo en dólares para el pago de salarios

El organismo también informó que, tomando todos los sectores en conjunto, los salarios tuvieron un incremento interanual del 35,7% . En el caso del sector público, la suba frente a junio de 2025 fue del 30,1% , mientras que el total de los trabajadores registrados —que reúne privados formales y empleados públicos— avanzó 29,7%.

Si la comparación se realiza solamente contra mayo, el índice general de salarios aumentó 2,9% en junio . Nuevamente, el mayor incremento correspondió al sector privado no registrado, con una mejora mensual del 4,4% .

Los empleados públicos tuvieron una suba promedio del 3,4% , mientras que los trabajadores privados registrados registraron el menor aumento del mes, con 1,9% . De esta manera, el total de los salarios registrados avanzó 2,4%.

El informe aclara que el aumento del sector público estuvo influenciado por una recomposición salarial otorgada al personal de las universidades nacionales durante junio.

Índice de salarios en Argentina.

Qué pasó durante la primera mitad de 2026

Entre diciembre de 2025 y junio de este año, el índice de salarios acumuló una suba del 18,5%. Sin embargo, también aparecen diferencias importantes según el tipo de empleo.

En los primeros seis meses de 2026, los salarios del sector privado no registrado acumularon un aumento del 29,4%, mientras que los empleados públicos alcanzaron una mejora del 17,6% y los privados registrados, del 14,5%.

Dentro del empleo público también existen diferencias. En junio, los salarios provinciales aumentaron 2% mensual, mientras que los nacionales subieron 1,1%. En términos interanuales, los provinciales avanzaron 29,7% y los nacionales, 23,6%. Estos porcentajes corresponden al promedio nacional de cada subsector y no específicamente a una provincia.

El Índice de Salarios del INDEC mide la evolución de las remuneraciones de trabajadores privados registrados, empleados públicos y asalariados privados no registrados, permitiendo comparar cómo se modifican los ingresos de cada grupo a lo largo del tiempo.