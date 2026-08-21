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21 de agosto de 2026 - 07:13
Economía.

Los salarios informales crecieron casi el doble que los registrados en un año

El INDEC informó cómo evolucionaron los salarios durante junio y mostró fuertes diferencias entre trabajadores registrados, empleados públicos y el sector informal.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen ilustrativa.

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Los salarios del sector privado no registrado, es decir, de los trabajadores informales, aumentaron 59,5% en junio de 2026 respecto del mismo mes del año pasado, casi el doble que los ingresos de los empleados privados registrados, que crecieron 29,6% interanual, según el último informe del Índice de Salarios publicado por el INDEC.

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El organismo también informó que, tomando todos los sectores en conjunto, los salarios tuvieron un incremento interanual del 35,7%. En el caso del sector público, la suba frente a junio de 2025 fue del 30,1%, mientras que el total de los trabajadores registrados —que reúne privados formales y empleados públicos— avanzó 29,7%.

Cuánto subieron los salarios durante junio

Si la comparación se realiza solamente contra mayo, el índice general de salarios aumentó 2,9% en junio. Nuevamente, el mayor incremento correspondió al sector privado no registrado, con una mejora mensual del 4,4%.

Los empleados públicos tuvieron una suba promedio del 3,4%, mientras que los trabajadores privados registrados registraron el menor aumento del mes, con 1,9%. De esta manera, el total de los salarios registrados avanzó 2,4%.

El informe aclara que el aumento del sector público estuvo influenciado por una recomposición salarial otorgada al personal de las universidades nacionales durante junio.

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Índice de salarios en Argentina.

Qué pasó durante la primera mitad de 2026

Entre diciembre de 2025 y junio de este año, el índice de salarios acumuló una suba del 18,5%. Sin embargo, también aparecen diferencias importantes según el tipo de empleo.

En los primeros seis meses de 2026, los salarios del sector privado no registrado acumularon un aumento del 29,4%, mientras que los empleados públicos alcanzaron una mejora del 17,6% y los privados registrados, del 14,5%.

Dentro del empleo público también existen diferencias. En junio, los salarios provinciales aumentaron 2% mensual, mientras que los nacionales subieron 1,1%. En términos interanuales, los provinciales avanzaron 29,7% y los nacionales, 23,6%. Estos porcentajes corresponden al promedio nacional de cada subsector y no específicamente a una provincia.

El Índice de Salarios del INDEC mide la evolución de las remuneraciones de trabajadores privados registrados, empleados públicos y asalariados privados no registrados, permitiendo comparar cómo se modifican los ingresos de cada grupo a lo largo del tiempo.

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