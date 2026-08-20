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20 de agosto de 2026 - 11:55
Jujuy.

Cuesta de Lipán: ¿qué significa y cómo es frenar con el motor?

Entre las recomendaciones de la Policía para un descenso seguro en rutas con pendientes pronunciadas, como la Cuesta de Lipán, está el frenado con el motor.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ruta Nacional 52 en la Cuesta de Lipán.

Ruta Nacional 52 en la Cuesta de Lipán.

El recorrido de la Ruta 52, en la Cuesta de Lipán, presenta curvas cerradas, pendientes pronunciadas y sectores que superan los 4.100 metros sobre el nivel del mar. A esas características se suman condiciones meteorológicas que pueden modificarse durante el trayecto.

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Entre las recomendaciones brindadas por la Policía aparece especialmente el uso del freno motor en las bajadas pronunciadas. En este sentido, en vehículos con caja manual implica recurrir a cambios bajos durante el descenso para evitar depender permanentemente del pedal de freno.

También hizo referencia al riesgo que implica utilizar de manera constante los frenos durante descensos prolongados. Según explicó a partir de consultas técnicas realizadas, el calentamiento del sistema de frenos puede afectar posteriormente su capacidad de respuesta.

Por ese motivo, insistió en la importancia de reducir la velocidad, utilizar correctamente los cambios y respetar la señalización vial. A esto sumó otras dos conductas fundamentales durante el manejo: evitar el uso del teléfono celular y respetar las velocidades y las normas vigentes de seguridad vial.

Qué es frenar con el motor

Frenar con el motor es una técnica que utiliza la resistencia natural del motor para reducir la velocidad del vehículo en lugar de depender únicamente del sistema de frenos. Esto se logra al colocar la transmisión en una marcha baja, lo que limita la velocidad del motor y controla el movimiento del vehículo, especialmente útil en pendientes o descensos prolongados.

Frenar con motor en un auto automático durante una pendiente pronunciada implica utilizar las marchas bajas de la transmisión para reducir la velocidad sin depender únicamente del sistema de frenos. Este procedimiento es clave para evitar el sobrecalentamiento y desgaste excesivo de los frenos.

Recomendaciones básicas para una caja automática:

Antes que nada lo más importante es conocer el funcionamiento del vehículo y todos sus dispositivos técnicos y de seguridad, es recomendable hablar con su mecánico de confianza o revisar el manual del automóvil.

- Evalúe la pendiente: antes de comenzar el descenso, observe la inclinación de la pendiente y ajuste la velocidad según sea necesario.

- Active una marcha baja: Consulte el manual del automóvil para conocer los controles específicos de su modelo.

- Descienda a velocidad controlada: mantenga una velocidad moderada permitiendo que el motor regule el movimiento del vehículo. Esto reduce la necesidad de usar constantemente el pedal del freno.

- Use los frenos de manera intermitente: evita frenadas prolongadas que puedan causar recalentamiento.

- Evite poner la transmisión en neutro: nunca coloque la palanca en N (neutral) durante el descenso, ya que elimina el efecto de frenado del motor y aumenta el riesgo de pérdida de control.

- Anticipación y conducción defensiva: mantener una distancia adecuada, prever cambios en el tráfico y desacelerar con tiempo ayudan a reducir la necesidad de frenados bruscos.

- Uso combinado de frenos y motor: en descensos largos, alternar entre frenar con motor y aplicar los frenos ayuda a mantener un control óptimo sin sobrecargar el sistema de frenado.

Esto no solo protege los frenos sino que también mejora la seguridad al mantener el vehículo bajo control durante pendientes pronunciadas o descensos prolongados.

Fuente: Infobae

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