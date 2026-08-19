Tras dos accidentes fatales en la Cuesta de Lipán, advierten por el tramo entre los kilómetros 12 y 30

Operativo del Same en la Cuesta de Lipán ( imagen con IA)

Luego de dos accidentes fatales ocurridos en menos de un mes en la Cuesta de Lipán, la Policía de Jujuy brindó una serie de recomendaciones para quienes transitan por la Ruta Nacional 52 y advirtió especialmente sobre el sector comprendido entre los kilómetros 12 y 30 .

Jujuy. Cuesta de Lipán: la pareja de la mujer que falleció está con pronóstico reservado

El dato cobra relevancia porque los dos hechos recientes que terminaron con víctimas fatales ocurrieron precisamente a la altura del kilómetro 30 . En uno murió un niño de 11 años y, semanas después, una mujer de aproximadamente 58 años perdió la vida tras el desbarranco de una camioneta.

En diálogo con TodoJujuy , un comisario de la Unidad Regional 3 explicó que las estadísticas que manejan permiten identificar un sector de la Cuesta de Lipán en el que se vienen registrando accidentes. “ Los accidentes vienen dándose del kilómetro 12 hasta el kilómetro 30 de la Cuesta de Lipán, donde se encuentran bajadas pronunciadas y curvas cerradas ”, señaló.

La Ruta Nacional 52 es utilizada diariamente tanto por jujeños como por turistas y transportistas. Además de conectar Purmamarca con las Salinas Grandes y Susques, forma parte del corredor hacia el Paso de Jama y registra circulación de camiones de gran porte vinculados al tránsito internacional.

De acuerdo con lo explicado por el comisario, una de las principales preocupaciones está puesta en quienes llegan a Jujuy y no están familiarizados con las características de un camino de alta montaña. “La mayoría son turistas, son visitantes que vienen a nuestra provincia y no conocen bien el camino de alta montaña que tenemos, sobre todo en la Cuesta de Lipán”, sostuvo.

El recorrido presenta curvas cerradas, pendientes pronunciadas y sectores que superan los 4.100 metros sobre el nivel del mar. A esas características se suman condiciones meteorológicas que pueden modificarse durante el trayecto.

El uso del freno motor durante los descensos

Entre las recomendaciones brindadas por la Policía aparece especialmente el uso del freno motor en las bajadas pronunciadas. El comisario explicó que, en vehículos con caja manual, esto implica recurrir a cambios bajos durante el descenso para evitar depender permanentemente del pedal de freno.

“Utilizar el freno motor en las bajadas pronunciadas y procurar circular a baja velocidad en las curvas cerradas, entre los kilómetros 12 y 30 de la Cuesta de Lipán”, recomendó.

También hizo referencia al riesgo que implica utilizar de manera constante los frenos durante descensos prolongados. Según explicó a partir de consultas técnicas realizadas, el calentamiento del sistema puede afectar posteriormente su capacidad de respuesta.

Por ese motivo, insistió en la importancia de reducir la velocidad, utilizar correctamente los cambios y respetar la señalización vial. A esto sumó otras dos conductas fundamentales durante el manejo: evitar el uso del teléfono celular y respetar las velocidades y las normas vigentes de seguridad vial.

Dos accidentes fatales en menos de un mes

La advertencia policial se conoce después de dos graves episodios registrados en pocas semanas en el mismo sector de la Ruta Nacional 52. El primero ocurrió durante la noche del 27 de julio, cuando una familia circulaba en un Renault Fluence por la Cuesta de Lipán. A la altura del kilómetro 30, el conductor perdió el control del vehículo y el automóvil cayó por un barranco de aproximadamente 50 metros.

Como consecuencia del impacto, murió un niño de 11 años.

Según la información policial conocida posteriormente, el conductor, un hombre de 36 años domiciliado en Ezeiza, manifestó que mientras descendía hacia Purmamarca habría sufrido una falla total en el sistema de frenos. Las circunstancias del siniestro quedaron bajo investigación.

Semanas después ocurrió otro accidente fatal prácticamente en el mismo sector.

Una camioneta 4x4 en la que viajaban cinco personas salió de la calzada y cayó aproximadamente 80 metros por un barranco. Una mujer de alrededor de 58 años, oriunda de la provincia de Buenos Aires, murió en el lugar.

Los demás ocupantes fueron asistidos por personal del SAME y trasladados al Hospital Pablo Soria. Entre ellos se encontraba un hombre de 60 años que quedó internado con pronóstico reservado y que, según la información policial difundida entonces, sería la pareja de la víctima.

Si bien ambos episodios ocurrieron en el kilómetro 30 y tuvieron como característica común la caída de los vehículos por barrancos, las causas de cada siniestro deben analizarse de manera individual y ser determinadas por las autoridades correspondientes.

Ruta Nacional 52 en la Cuesta de Lipán.

Qué tener en cuenta antes de subir a la Cuesta de Lipán

Además de las recomendaciones vinculadas a la conducción, desde la Unidad Regional 3 aconsejaron consultar el estado de la ruta antes de iniciar el ascenso.

“Lo primero que yo recomendaría al turista sería llamar al 911 antes de subir para ver el estado de la ruta”, indicó el comisario.

También advirtió que las condiciones meteorológicas pueden variar considerablemente en la zona y mencionó la posibilidad de encontrar neblina, fuertes ráfagas de viento y heladas en determinados sectores.

Por eso, antes de emprender el viaje también recomendó verificar las condiciones generales del vehículo y realizar los controles mecánicos correspondientes.

Dónde detenerse para sacar fotos

La Cuesta de Lipán es también uno de los recorridos turísticos más conocidos de Jujuy y cuenta con diferentes puntos desde los cuales observar el paisaje. Sin embargo, la Policía advirtió sobre una práctica que puede generar situaciones de riesgo: detener el vehículo en lugares no habilitados para tomar fotografías.

“Hay lugares designados, sectores de la Cuesta de Lipán donde se puede detener”, remarcó el comisario, y pidió a los visitantes respetar esos espacios. Según explicó, algunos conductores se detienen en sectores no autorizados para contemplar el paisaje o sacar fotografías, una conducta que puede sumar riesgos en una ruta caracterizada por curvas, pendientes y circulación constante.

Refuerzan la prevención en la Ruta Nacional 52

La Policía también informó que se encuentran nuevamente activas distintas acciones de prevención a través de Seguridad Vial, en un corredor que no solamente recibe un importante flujo turístico sino también camiones provenientes de distintos puntos de la región y vinculados al tránsito por el Paso de Jama.

Según explicó el comisario, se trabaja además en acciones informativas destinadas a quienes visitan la provincia y desconocen las particularidades de la Cuesta de Lipán. Las recomendaciones apuntan especialmente a reducir la velocidad en las curvas, utilizar el freno motor durante los descensos, evitar distracciones, consultar las condiciones de la ruta, revisar el vehículo y detenerse únicamente en lugares habilitados.