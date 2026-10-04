Maltrato animal en Aguas Calientes: encadenaron a su perro y luego lo abandonaron

Un grave caso de maltrato animal es investigado en Aguas Calientes, donde un perro llamado " Capitán" permanecía encadenado en el exterior de una vivienda y luego desapareció tras la denuncia realizada contra la familia que lo tenía a su cargo. La Fundación Campeón intervino en el caso y actualmente busca información que permita conocer el paradero del animal.

País. Salta: quienes abandonen o maltraten animales no podrán obtener el carnet de conducir

La denuncia formal fue radicada el 20 de septiembre de 2026 en la Comisaría de Aguas Calientes . Según relató Claudia Olivera, referente de la Fundación Campeón, el perro ya había recibido asistencia de proteccionistas porque se encontraba desnutrido y, luego de recuperarse, comenzó a ser mantenido encadenado fuera de la vivienda.

“ Esta familia siempre tuvo animales en mal estado. A Capitán logramos ponerlo en condiciones porque estaba desnutrido. Levantó peso y todo, pero después comenzaron a encadenarlo afuera de su casa, en un árbol ”, explicó Olivera en diálogo con TodoJujuy.com.

La proteccionista contó que previamente habían hablado con la familia para pedir que modificara las condiciones en las que se encontraba el animal, pero no obtuvieron respuesta.

Tras la denuncia, el perro dejó de ser visto en el domicilio. Desde la Fundación comenzaron a buscarlo junto a la Policía y lograron localizar a otra perra que también estaba bajo cuidado de la familia.

“Supuestamente mandaron en adopción a los animales. Se llevaron a la perrita y supuestamente a Capitán también. Buscamos intensamente el paradero de ambos y logramos localizar a una”, señaló Olivera.

Por orden de Fiscalía, la perra fue entregada para su resguardo y atención. "Capitán", en cambio, continúa sin aparecer.

La perra que secuestraron tras la denuncia.

Piden información para encontrarlo

Olivera cuestionó el procedimiento inicial y destacó la intervención posterior de la Fiscalía para avanzar con el rescate de los animales. “Por eso hoy Capitán está perdido. Si alguien lo ve, si alguien sabe algo de él, que lo retenga y por favor que nos comunique”, pidió.

Desde la Fundación Campeón solicitan a los vecinos de Aguas Calientes y zonas cercanas que aporten cualquier información que pueda ayudar a encontrar al perro.

“La Policía no tomó con seriedad la denuncia al principio. Tuvimos que hacer la intervención gracias a la abogada Rodríguez, que agilizó muchísimo los papeles. Si no, lamentablemente esto quedaría en la nada”, agregó Olivera.

La búsqueda de "Capitán" continúa mientras se intenta determinar qué ocurrió con el animal luego de que fuera retirado del domicilio. Para brindar datos del animal, pueden comunicarse al 3884070042.