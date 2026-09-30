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30 de septiembre de 2026 - 19:43
Jujuy.

Marcharon en Río Blanco por la matanza de perros que habrían sido envenenados

Vecinos y protectores de animales se movilizaron este miércoles en Río Blanco para pedir que se esclarezca la muerte de varios perros.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Marcha por perros que habrían sido envenenados en Río Blanco.

Marcha por perros que habrían sido envenenados en Río Blanco.

Marcha por perros que habrían sido envenenados en Río Blanco.

Marcha por perros que habrían sido envenenados en Río Blanco.

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La movilización surgió luego de que vecinos de la zona difundieran imágenes y publicaciones para denunciar lo ocurrido y solicitar información que permita esclarecer el caso.

Marcha por perros que habrían sido envenenados en Río Blanco.

Marcha por perros que habrían sido envenenados en Río Blanco.

Denuncian la muerte de varios perros

Según expresaron quienes impulsaron el reclamo, cuatro perros habrían sido envenenados, mientras que otro animal habría sido encontrado muerto con una lesión en el cuello.

Los vecinos señalaron que los perros eran conocidos en la zona y permanecían habitualmente en inmediaciones del loteo. Tras encontrarlos sin vida, comenzaron a circular fotografías y mensajes en redes sociales para visibilizar la situación.

El testimonio de una vecina

Marcha por perros que habrían sido envenenados en Río Blanco.

Marcha por perros que habrían sido envenenados en Río Blanco.

Una vecina del sector relató cómo encontraron a los animales y aseguró que el hecho generó conmoción entre quienes viven en Río Blanco. “Encontramos a tres perritos fallecidos. Uno aún está desaparecido y no encontramos su cuerpito”, expresó.

Además, contó que otro de los animales logró sobrevivir y permanece bajo atención veterinaria. “Uno se salvó, está internado. Estaba con suero e intoxicación. Dos perritos fueron envenenados y a la última perrita la encontramos fallecida con el cuello cortado”, afirmó.

La marcha tuvo como objetivo visibilizar la situación y pedir que se pueda esclarecer lo ocurrido con los animales.

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