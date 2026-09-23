Este domingo será la entronización de la imagen de la Virgen de Río Blanco

Misa con Cesar Fernández en la peregrinación al santuario de la Virgen de Río Blanco

Comienza a vivirse una de las fechas Marianas más importantes de la provincia con las procesiones y actividades para honrar a la Virgen de Río Blanco y Paypaya . En este sentido, desde el Santuario dieron a conocer las actividades para la Novena .

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Este domingo 27 será la entronización de la imagen con una celebración presidida por el Padre German , párroco de la comunidad. Es importante recordar que la Santa Misa comenzará a las 19:30 y el inicio de la Novena a las 19.

Todas las celebraciones religiosas se realizarán en el Santuario de Río Blanco donde llegarán las diferentes Parroquias, junto a sus comunidade,s para llevar adelante las actividades diarias de la Novena y la Santa Misa en honor a la Virgen de Río Blanco y Paypaya.

El lunes 28 de septiembre será el primer día de la Novena con la Parroquia San Juan Evangelista de Fraile Pintado y la celebración será presidida por el padre Ernesto Vilte.

El segundo día es el martes 29 con la Parroquia Espíritu Santo y una celebración presidida por el padre Federico junto a toda su comunidad.

El miércoles 30 será el tercer día de la Novena con la Parroquia Ntro. Señor de la Buena Esperanza, de La Esperanza, y la celebración religiosa presidida por el padre Marcelo Valdivia junto a su comunidad.

El cuarto día de la Novena es el jueves 1 de octubre junto a la Basílica San Francisco con una celebración presidida por el padre Carlos junto a su comunidad.

El viernes 2 de octubre es el turno de la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Tumbaya. La celebración será presidida por el padre Abraham Pereyra junto a su comunidad.

La sexta jornada de la Novena será el sábado 3 junto a la Parroquia San Bartolomé con la celebración presidida por el padre Carlos Arnaud.

El domingo 4 de octubre con la Parroquia San Pío X se realizará el séptimo día con la celebración presidida por el padre Santos Gutiérrez y toda su comunidad.

El lunes 5 será el octavo día y la celebración será junto a la Parroquia San José Obrero a cargo del padre Carlos Alfaro.

El último día de la Novena se realizará el martes 6 de octubre con la Parroquia Nuestra Señora del Rosario en Tilcara. La celebración será presidida por el padre Ricardo Rivero.

Peregrinaciones al Santuario de Río Blanco

La primera peregrinación será el domingo 4 de octubre para las familias y las Parroquias de Capital y Palpalá. Las misas son a las 7 – 8:30 – 10:30 – 12 – 18 - 19:30 y el rezo del Rosario a las 6:30 y 19.

La segunda peregrinación será el domingo 11 de octubre donde peregrinan las familias de la provincia y las parroquias de todas las diócesis. Las misas son a las 7 – 8:30 – 10:30 – 12 – 18 - 19:30 y el rezo del Rosario a las 6:30 y 19.

La tercera peregrinación es el domingo 18 en el día de la familia y las misiones. Además el día y bendición de las madres y peregrinan los enfermos. Las misas son a las 7 – 8:30 – 10:30 – 12 – 18 - 19:30 y el rezo del Rosario a las 6:30 y 19.

La cuarta peregrinación es el domingo 25 de octubre con la participación de los jóvenes de toda la provincia y grupos de la divina Misericordia. Al finalizar las misas habrá una Capilla Musical iniciando la semana del Barroco en Jujuy. Las misas son a las 7 – 8:30 – 10:30 – 12 – 18 - 19:30 y el rezo del Rosario a las 6:30 y 19.

El sábado 31 peregrinarán los gauchos y paisanas de todos los fortines como así también de la Asociación y Federación gaucha. A las 10:30 será el rezo del Santo Rosario y a las 11 la misa y bendición.

Por último el domingo 1 de noviembre se realizará la Fiesta Patronal del Pueblo de Río Blanco con misas a las 8:30, 10 y 19:30. Después de la misa de las 10 será la procesión y el desfile.

Las salidas de las peregrinaciones serán desde la Iglesia Catedral a las 5 y se recomienda llevar sillas, paraguas y agua para todo el recorrido.