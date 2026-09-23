Villazón actualizó las tarifas del transporte: cuánto cuestan en pesos argentinos

Transporte en Villazón: el pasaje cuesta desde Bs 1,50 y los taxis mantienen su tarifa

El transporte público en Villazón tiene nuevas tarifas desde este miércoles 23 de septiembre, luego de un acuerdo alcanzado entre autoridades, representantes del sector, organizaciones territoriales y distritos. Los nuevos valores corresponden a micros y trufis, mientras que los taxis mantienen sin modificaciones el precio que venían cobrando.

El comunicado fue dirigido a la población de Villazón y La Quiaca, dos ciudades que mantienen un movimiento cotidiano de vecinos a través de la frontera argentino-boliviana. De acuerdo con la información difundida, la actualización de precios surgió luego de reuniones con el sector del transporte, Organizaciones Territoriales de Base (OTB) y representantes de distintos distritos.

Es importante aclarar que los valores corresponden al servicio de transporte urbano de Villazón. La Municipalidad de esa ciudad cuenta desde enero de este año con una Ley Autonómica Municipal Transitoria destinada específicamente a regular la escala tarifaria del transporte urbano público automotor.

Cuánto cuesta viajar en micro o trufi en Villazón Con la nueva escala, las tarifas quedan establecidas de la siguiente manera:

Mayores: Bs 4

Adultos mayores Bs 3,20

Universitarios Bs 3

Colegiales Bs 3

Escolares Bs 1,50

Personas con discapacidad: Bs 2

Taxi (por persona) Bs 6 En el caso de los taxis, las autoridades aclararon que no hubo modificaciones y continuará vigente la tarifa de 6 bolivianos por pasajero. Cuánto representan las tarifas en pesos argentinos Para quienes cruzan desde La Quiaca, una referencia útil es conocer cuánto representan esos montos en moneda argentina. Este miércoles 23 de septiembre, la cotización de referencia consultada ubica a 1 boliviano en aproximadamente $127,11 argentinos. Con ese valor, las tarifas equivaldrían aproximadamente a: Bs 4: $508 (pesos argentinos)

Bs 3,20: $407

Bs 3: $381

Bs 2: $254

Bs 1,50: $191

Bs 6: $763

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