Fabián Maidana entrena en La Quiaca antes de su próxima pelea en Estados Unidos

El boxeador Fabián Maidana se encuentra entrenando en Jujuy como parte de su preparación para su próxima pelea en Estados Unidos. El hermano menor de Marcos “El Chino” Maidana llegó a La Quiaca, donde realizará cinco días de trabajo intensivo aprovechando los más de 3.400 metros de altura.

El argentino tiene previsto volver al ring el sábado 10 de octubre en Los Ángeles, donde enfrentará a Kenneth Junior en un combate que marcará su regreso a la competencia después de casi un año de inactividad.

Entrenamiento en altura en La Quiaca Durante su estadía en la ciudad fronteriza, Maidana desarrolla una planificación que combina trabajos físicos, carreras, natación y ejercicios específicos de boxeo. La elección de La Quiaca forma parte de una estrategia destinada a potenciar su condición física y mejorar la adaptación del organismo a condiciones más exigentes.

Fabián Maidana entrena en La Quiaca antes de su próxima pelea en Estados Unidos El boxeador destacó la intensidad que implica entrenar en la Puna y busca aprovechar al máximo los efectos del trabajo a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar antes de regresar a los Estados Unidos.

Sparring con boxeadores de Jujuy y Salta Antes de instalarse en La Quiaca, “TNT” Maidana realizó diferentes sesiones de entrenamiento y sparring en otros puntos de Jujuy. En esas jornadas compartió prácticas con deportistas locales y también con boxeadores provenientes de Salta, como parte de una preparación que apunta a llegar en las mejores condiciones posibles a su próximo compromiso. La etapa en La Quiaca será una de las últimas fases específicas de preparación antes del combate previsto en Los Ángeles. Maidana enfrentará a Kenneth Junior en una pelea de importancia para su carrera, especialmente porque significará su vuelta al ring luego de casi un año sin competencia oficial.

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