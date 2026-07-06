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6 de julio de 2026 - 17:03
Deportes.

Dos jujeños campeones en el Torneo Regional de Mayores de boxeo

El Torneo Regional de Mayores de boxeo se realizó en Tucumán y dos jujeños se quedaron con los títulos.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Dos jujeños campeonesen el Torneo Regional de Mayores de boxeo

Dos jujeños campeones en el Torneo Regional de Mayores de boxeo

Se realizó en Tucumán el Torneo Regional de Mayores de boxeo, que sirvió para conformar a la selección de la región NOA para el Campeonato Nacional de Mayores Masculino, con protagonismo de varios jujeños, dos de ellos campeones.

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Lucas Valdivieso en la categoría de hasta 56 kilos y Orlando Facundo de la categoría de hasta 91 kilos, lograron consagrarse como los mejores y quedarse con un lugar en la selección de la región para ser parte del certamen nacional.

Dos jujeños campeones en el Torneo Regional de Mayores de boxeo

Dos jujeños campeones en el Torneo Regional de Mayores de boxeo

Otro jujeño de buena tarea, Lautaro Viveros en la categoría hasta 52 kilos, realizó un gran torneo, pero en la final cayó por puntos ante Aarón Mercado, representante de Catamarca, quedándose con el subcampeonato regional.

Los resultados del Nacional de boxeo

El equipo que representará a la región en el Torneo Nacional de Mayores Masculino, a disputarse del 16 al 22 de julio en Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe, quedó integrado de la siguiente manera:

  • Hasta 49 kg: Martín Garzón (Salta)
  • Hasta 52 kg: Aaron Mercado (Catamarca)
  • Hasta 56 kg: Lucas Valdivieso (Jujuy)
  • Hasta 60 kg: Mauricio Pereyra (Catamarca)
  • Hasta 64 kg: Federico Ruiz (Salta)
  • Hasta 69 kg: Martín Ávila (La Rioja)
  • Hasta 75 kg: Valentino Agüero (Salta)
  • Hasta 81 kg: Tomás Sean Romano (Tucumán)
  • Hasta 91 kg: Orlando Facundo (Jujuy)
  • Más de 91 kg: José Mario Coronel (Tucumán)

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