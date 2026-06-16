El impactante nocaut de un boxeador jujeño en Salta

El jujeño Rodrigo “Hormiga” Yapura venció a “Bazuca” Suárez en un festival de boxeo en Salta

Rodrigo “Hormiga” Yapura se quedó con una gran victoria en el Club Deportivo Libertad de Salta, donde venció a Suárez, conocido como “Bazuca”, en una pelea intensa que hizo vibrar al público presente.

El boxeador jujeño, oriundo de los pagos del Acheral, protagonizó un combate parejo y de alto voltaje desde el primer round. Frente a un rival durísimo, Yapura mostró carácter, resistencia y claridad para manejar los momentos más importantes de la pelea.

El festival de boxeo en Salta El cruce entre Yapura y “Bazuca” Suárez tuvo ritmo, intensidad y mucha entrega de ambos lados. Desde el inicio, los dos boxeadores salieron decididos a imponer condiciones y regalaron una pelea que mantuvo expectante a todos los presentes.

Un jujeño ganó en Salta Un jujeño ganó en Salta Con el correr de los rounds, la “Hormiga” sacó chapa de guerrero. Supo manejar los tiempos, elegir mejor sus ataques y castigar en los momentos justos para inclinar la balanza a su favor. Después de una pelea exigente y muy disputada, Rodrigo “Hormiga” Yapura terminó imponiéndose por decisión ante Suárez. Victorias y alegría “Debut profesional soñado”, posteó el boxeador jujeño en sus redes sociales. “Trabajo finalizado con la mano en alto gracias a Dios, mi familia, mí técnico y toda esa gente linda que se tomó el tiempo para ir hacer el aguante”. El jujeño Rodrigo "Hormiga" Yapura venció a "Bazuca" Suárez en un festival de boxeo en Salta El jujeño Rodrigo “Hormiga” Yapura venció a “Bazuca” Suárez en un festival de boxeo en Salta “Nos vemos pronto”, subrayó en el escrito el deportista de Jujuy. “Esto es el comienzo de todo lo bueno que me tiene preparado el de arriba”, dijo aludiendo a Dios. “También agradecer a cada uno de ustedes que aportan en mi carrera”, cerró.

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