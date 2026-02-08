Un boxeador jujeño se posiciona entre los 12 mejores del país

El boxeador jujeño Marcos “El Picky” Silvetti se metió entre los 12 mejores púgiles del país en la categoría Superligero, tras una victoria fundamental que lo impulsa en el ranking de la Federación Argentina de Box (FAB).

La destacada performance del pugilista oriundo de Villa Jardín de Reyes se dio en una velada realizada en el Club Deportivo Luján , donde Silvetti dominó por puntos al experimentado Gustavo “Chocolate” Pereyra, quedándose con un triunfo decisivo que le permitió escalar en la clasificación nacional.

Según Hechos Deportivos, Sergio Silvetti, hermano del boxeador y promotor nacional de este deporte, le confirmó la noticia con mucha emoción, marcando un nuevo y gran momento para el boxeo en la provincia.

El combate fue intenso y de alto nivel técnico, pero Silvetti se impuso con claridad ante su rival y mostró un crecimiento marcado en su carrera profesional. Con este resultado, el jujeño no solo consolidó su lugar en el ranking, sino que también reforzó su ambición de seguir subiendo en la élite del boxeo argentino.

La inclusión de Silvetti en el Top 12 nacional representa un hito importante para el boxeo de la provincia, ya que pone bajo los reflectores a un atleta local que con trabajo constante ha logrado abrirse paso en una de las divisiones más competitivas de la escena profesional.

El camino hacia grandes objetivos

Con un sólido registro de victorias y una preparación enfocada en mejorar su técnica y estrategia, “El Picky” busca no solo mantener su posición entre los mejores, sino seguir escalando en el ranking y posicionarse para futuras oportunidades deportivas a nivel nacional e internacional.

La proyección de Silvetti entusiasma tanto a su entorno como a los seguidores del boxeo jujeño, que ven en él una de las figuras emergentes más prometedoras del pugilismo argentino.

El próximo encuentro será histórico

La ciudad de El Carmen vivirá una velada histórica el próximo 12 de mayo, siendo la primera pelea de manera profesional en la ciudad y con la presencia del jujeño Silvetti que espera el apoyo de todo el público local.