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13 de agosto de 2026 - 11:25
Salud.

Chikungunya en Salta: más de 2.000 casos y preocupación por las secuelas

Salta no registra dengue ni zika, pero la chikungunya ya suma 2.286 casos y unas 200 personas siguen bajo tratamiento por sus secuelas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Alerta por chikungunya en Salta: Hay al menos 200 personas con secuelas.

Alerta por chikungunya en Salta: Hay al menos 200 personas con secuelas.

Durante 2026, Salta no notificó casos de dengue, una situación que genera cierto alivio al tratarse de una provincia donde la enfermedad tiene presencia habitual. Sin embargo, sí se contabilizaron contagios de chikungunya, que ya alcanzaron los 2.286 casos en lo que va del año.

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El Aedes aegypti es el mosquito responsable de transmitir dengue, zika y chikungunya. Hasta el momento, en Salta no se detectó circulación de dengue ni de zika, aunque sí se mantiene la presencia de chikungunya.

Chikungunya: un brote que volvió a poner en alerta a Salta

El coordinador de Epidemiología de Salta, Francisco García Campos, señaló que alrededor de 200 personas continúan bajo tratamiento luego de haber padecido chikungunya, según informó Página/12 Salta.

El funcionario recordó que el último brote importante de esta enfermedad tuvo lugar entre 2016 y 2017, por lo que existe un grupo de personas que no estuvo expuesto al virus. A diferencia del dengue, que puede volver a afectar a una misma persona, haber atravesado chikungunya genera inmunidad de por vida.

Aunque una enfermedad pueda concentrarse inicialmente en una zona determinada, con el tiempo su presencia puede avanzar hacia otros puntos del territorio. Un ejemplo es el dengue, que comenzó a detectarse en el norte de Salta, particularmente en los departamentos San Martín y Orán, y posteriormente extendió su circulación hacia el sur provincial, con registros en Metán, Rosario de la Frontera, La Candelaria y Cafayate.

El virus podría extenderse hacia el sur de la provincia

García Campos señaló que el comportamiento de la chikungunya podría seguir un recorrido similar, dado que actualmente la mayor concentración de casos se encuentra en el norte de la provincia.

Sin embargo, si las condiciones de humedad y temperatura resultan favorables, el virus podría avanzar hacia el sur y alcanzar incluso Cafayate. A su vez, bajo un escenario propicio para la transmisión, el corredor que conecta La Caldera con San Carlos y el Valle de Lerma también podría mantener la circulación de la enfermedad.

En cuanto a la distribución de los contagios, el departamento San Martín concentra 1.155 casos, seguido por Orán, con 790, mientras que Anta registra 248 y la capital salteña suma 53.

Las claves para prevenir la proliferación del Aedes aegypti

Medidas para combatir el mosquito transmisor:

  • Es clave erradicar por completo los posibles criaderos durante la época seca.
  • Mantener las canaletas limpias y libres de residuos que puedan retener agua.
  • Realizar una limpieza periódica de los desagües pluviales para evitar acumulaciones.
  • Vaciar, desechar o colocar boca abajo cualquier objeto o recipiente que pueda juntar agua.
  • Retirar los neumáticos que ya no se utilizan, en el marco de la jornada denominada “Neumatón”.
  • Reemplazar el agua de los floreros por arena, especialmente en aquellos ubicados en los cementerios.

Entre el 26 y el 30 de octubre, la provincia desarrollará una serie de acciones destinadas a informar y generar conciencia en la población, con el objetivo de reforzar la prevención del dengue y otras arbovirosis transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.

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