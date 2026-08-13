La exposición “Caminando desde adentro”, de Facundo Cañazares , quedó inaugurada este jueves en el salón de Culturarte , ubicado en la esquina de San Martín y Sarmiento, en San Salvador de Jujuy. La propuesta reúne una selección de sus trabajos más recientes y refleja una nueva etapa en la búsqueda artística del autor.

La muestra podrá visitarse hasta el próximo 7 de septiembre y propone un recorrido por obras en las que aparecen el paisaje, el espacio, la memoria y elementos surgidos de una exploración personal e intuitiva.

Cañazares explicó que la producción expuesta corresponde principalmente al trabajo desarrollado durante el último año y a una investigación realizada junto a su curador, Sergio Zago.

“Estoy contento por poder mostrar toda la producción de este último tiempo , de este último año, de una nueva búsqueda que empezamos con mi curador, Sergio Zago. Empecé a ver un poquito más el tema del paisaje, del espacio que nos rodea y cómo eso va afectando por ahí mi proceso”, señaló.

El artista describió su método de trabajo como una búsqueda que parte de imágenes o ideas que aparecen de manera espontánea y que luego intenta comprender a medida que avanza sobre la obra.

“Tengo un proceso en el que trato de buscar lo más inconsciente o subconsciente posible, una imagen, una idea, algo. Y cuando sale eso, generalmente a través de un boceto, una mancha simple, empiezo a investigar por qué sale eso y ahí voy investigándome a mí mismo, viendo cuál es la línea que mi cabeza va siguiendo”, explicó. Esa forma de trabajo atraviesa buena parte de las piezas exhibidas y permite que cada obra se construya a partir de distintas capas, materiales y lenguajes.

Facundo Cañazares inauguró su muestra en Culturarte

Facundo Cañazares inauguró su muestra en Culturarte

Facundo Cañazares inauguró su muestra en Culturarte

Pintura, collage, dibujo y cerámica

La técnica mixta ocupa un lugar central dentro de “Caminando desde adentro”. Cañazares Undiano combina diferentes recursos para acercarse al resultado que imagina en cada pieza. “La mayoría son laburos de técnica mixta. La técnica mixta justamente me permite jugar por ahí con el collage, con la pintura, con el dibujo. Hay cerámicas también, hay de todo un poco”, detalló.

Para el artista, la posibilidad de trabajar con diferentes materiales forma parte del propio proceso creativo. “La técnica mixta me permite justamente amalgamar toda esta historia y que quede como me la imagino”, agregó. La propuesta reúne así distintos formatos y expresiones que dialogan entre sí dentro de una misma búsqueda, sin quedar limitados exclusivamente a la pintura.

Facundo Cañazares inauguró su muestra en Culturarte

Facundo Cañazares inauguró su muestra en Culturarte

10 años desde la primera muestra en Culturarte

La inauguración también tiene un significado especial para Cañazares Undiano, ya que durante 2026 se cumplen diez años de su primera exposición en Culturarte. “Es un gran mimo al laburo que vengo haciendo hace tanto, más en estos tiempos que está un poco jodida la cosa para el artista, pero también es una gran alegría porque justo este año se cumplen diez años de mi primera muestra en Culturarte”, expresó.

El paso del tiempo también le permite observar los cambios que atravesó su producción y la evolución de su mirada artística. “Pasaron diez años y estoy muy contento de ver cómo los cuadros fueron cambiando, cómo uno va creciendo y cómo también la gente va respondiendo. Los colegas se acercan, comparten y eso yo creo que es fundamental para nuestro circuito, que haya una unidad”, sostuvo.

“Caminando desde adentro” permanecerá abierta hasta el 7 de septiembre. Durante ese período, el artista anticipó que podrían realizarse actividades complementarias vinculadas con la muestra. “Seguramente en medio de la muestra, uno de estos días hagamos alguna actividad. Puede ser un conversatorio o quizás alguna actividad donde vengamos a laburar un poco los que se quieran sumar”, adelantó.