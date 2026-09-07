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7 de septiembre de 2026 - 12:13
Frontera.

Bloquearon el puente de La Quiaca-Villazón por un reclamo en Bolivia

Vecinos de Villazón bloquean este lunes el puente internacional Horacio Guzmán. No pasan vehículos y solo está permitido el cruce peatonal.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Vecinos de la Junta Vecinal N°12 de Villazón mantienen este lunes un reclamo en el puente internacional Horacio Guzmán, vinculado al proyecto del nuevo Estadio Defensores del Chaco.

Vecinos de la Junta Vecinal N°12 de Villazón mantienen este lunes un reclamo en el puente internacional Horacio Guzmán, vinculado al proyecto del nuevo Estadio Defensores del Chaco.

El puente internacional La Quiaca-Villazón está bloqueado este lunes 7 de septiembre por una protesta iniciada del lado boliviano. Vecinos pertenecientes a la Junta Vecinal N°12 de Villazón llevan adelante el reclamo vinculado al proyecto del nuevo Estadio Defensores del Chaco y, por el momento, solo permiten el cruce de peatones.

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La medida afecta al puente internacional Horacio Guzmán, principal conexión terrestre entre La Quiaca y Villazón. En este sentido, no está habilitado el paso de ningún tipo de vehículo, esto comprende vehículos particulares, transporte de pasajeros y unidades de carga. Las personas que necesitan cruzar de una ciudad a la otra pueden hacerlo únicamente a pie.

Por qué bloquean el puente entre La Quiaca y Villazón

La protesta es encabezada por vecinos de la Junta Vecinal N°12 de Villazón, quienes plantean un reclamo relacionado con la construcción del nuevo Estadio Defensores del Chaco. La obra tiene antecedentes formales desde hace casi dos años. En octubre de 2024, el Concejo Municipal de Villazón aprobó la Ley Autonómica Municipal N°254/2024, que ratificó el convenio intergubernativo para la construcción del estadio entre el municipio y el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí.

El documento estableció un costo total de 38.106.509,47 bolivianos. De ese monto, el municipio de Villazón debía aportar 4.953.846,23 bolivianos, equivalente al 13% del financiamiento. Un documento presupuestario municipal posterior registra además una obra de estadio por 38.106.506 bolivianos, con una contraparte municipal de aproximadamente 4,95 millones, y la consigna con estado “Pendiente”.

Este antecedente cobra relevancia frente a la movilización de este lunes, en la que los vecinos vuelven a poner el foco sobre la concreción de la infraestructura deportiva.

Cómo está el paso internacional ahora

Hasta esta hora, el esquema es el siguiente:

  • Puente Horacio Guzmán: bloqueado para vehículos.
  • Transporte de carga: sin paso.
  • Vehículos particulares: sin paso.
  • Transporte de pasajeros: sin paso.
  • Peatones: habilitados para cruzar.

El bloqueo se desarrolla del lado boliviano de la frontera y repercute directamente sobre la circulación entre Villazón y La Quiaca.

La situación puede modificarse durante la jornada de acuerdo con el avance del reclamo y las negociaciones que puedan mantener los vecinos con las autoridades. Por ahora no hay un horario confirmado para el levantamiento de la medida.

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