Gimnasia de Jujuy no afloja: ganó ante Almagro y sigue prendido arriba

Gimnasia de Jujuy consiguió una victoria clave fuera de casa y continúa prendido en la parte alta de la Primera Nacional . El Lobo derrotó 2-1 a Almagro por la fecha 28 y se mantiene como escolta de Tristán Suárez, líder del campeonato.

Deportes. Gimnasia de Jujuy quiere volver a la victoria: "Ganando nos mantenemos en la pelea"

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El conjunto jujeño tuvo un comienzo auspicioso y consiguió ponerse en ventaja durante la primera mitad. Tras una acción dentro del área, Varela aprovechó un rebote y definió para establecer el 1-0 .

Con el resultado a favor, Gimnasia dispuso de oportunidades para ampliar la diferencia, pero con el correr de los minutos Almagro comenzó a ganar terreno y tomó mayor protagonismo con la pelota.

El panorama cambió nuevamente cuando el equipo local quedó con diez jugadores por la expulsión de Orlado. Sin embargo, Almagro encontró espacios y logró llegar a la igualdad a través de De la Vega , quien culminó una buena acción ofensiva para establecer el 1-1.

Álvarez, clave para sostener al Lobo

El complemento presentó dificultades para Gimnasia, que tuvo que apoyarse en una destacada actuación de Álvarez para mantener el partido equilibrado.

El arquero jujeño tuvo una intervención determinante al contener un penal ejecutado por De la Vega y posteriormente respondió ante distintas aproximaciones del conjunto de José Ingenieros.

Con el correr de los minutos, Pellerano movió el banco y los cambios terminaron dándole otra dinámica al equipo.

Fue entonces cuando apareció Molina, quien protagonizó una gran acción individual y sacó un remate que terminó convirtiéndose en el 2-1 para Gimnasia de Jujuy.

En el tramo final, el Lobo tuvo posibilidades para liquidar el encuentro, aunque no consiguió aprovecharlas. Almagro también intentó buscar el empate, pero Gimnasia logró sostener la ventaja y se quedó con tres puntos importantes.

Gimnasia de Jujuy sigue mirando la cima

Con este triunfo, Gimnasia de Jujuy continúa como escolta de Tristán Suárez y mantiene firme su objetivo de acercarse al liderazgo de la Primera Nacional.

Ahora, el equipo de Pellerano tendrá nuevamente acción el próximo domingo, cuando reciba a Atlético Rafaela desde las 16, por la fecha 29 del campeonato.

El Lobo buscará aprovechar el envión de esta victoria para seguir recortando distancia con el líder y sostenerse en la pelea por los primeros puestos.