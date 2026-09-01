"No estamos encontrando el funcionamiento": el análisis de Hernán Pellerano

Hernán Pellerano fue autocrítico después del empate de Gimnasia de Jujuy ante Agropecuario y reconoció que el equipo no está encontrando su funcionamiento. El entrenador habló en conferencia de prensa tras el partido y señaló que, aunque el Lobo sigue cerca de la punta, necesita volver a las bases que lo llevaron a pelear arriba.

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El DT remarcó que el empate le dejó bronca por cómo se dio el partido, especialmente porque Agropecuario llegó a la igualdad sobre el final. Sin embargo, también admitió que el resultado fue justo por lo ocurrido durante el desarrollo del encuentro.

Pellerano explicó que Gimnasia había logrado ponerse en ventaja en un momento clave del partido, pero no pudo sostener el resultado. “Más allá de que habíamos hecho lo más difícil que era el gol, fue un partido parejo, el primer tiempo fue nuestro, en el segundo encontramos el gol en el mejor momento de ellos y no logramos mantener el resultado”, manifestó.

Después, el entrenador analizó que Agropecuario creció durante el complemento y que el Lobo no logró controlar el trámite después de la ventaja.

El rival juega. En el primer tiempo no pudimos abrir el marcador, en el segundo tuvieron más situaciones ellos, nos queda la bronca que nos empataron en la última. El rival juega. En el primer tiempo no pudimos abrir el marcador, en el segundo tuvieron más situaciones ellos, nos queda la bronca que nos empataron en la última.

En ese contexto, Pellerano explicó la decisión de modificar el esquema y pasar a defender con línea de cinco.

“Hicimos línea de cinco porque por más que hayamos hecho el gol nos estaban superando, por ahí era la manera de defendernos un poquito mejor, así y todo no pudimos hacerlo. Es justo el empate”.

Qué dijo Hernán Pellerano sobre el rendimiento del equipo

El entrenador reconoció que Gimnasia atraviesa un momento de dudas y que necesita recuperar la identidad que mostró en la primera ronda del campeonato. “Cuando no podemos abrir el marcador al inicio nos agarra esa incertidumbre y tenemos más dudas y el rival tiene más certezas”, deslizó Pellerano.

En otro tramo de la conferencia, el DT albiceleste remarcó que el equipo debe volver a enfocarse en su propio juego, aunque también recordó que la situación en la tabla todavía lo mantiene en carrera.

“Tenemos que volver de vuelta a lo que nos trajo hasta acá, que hace varios partidos no lo estamos consiguiendo. Pareciera que todas son malas pero estamos a dos puntos del puntero, hay 15 equipos por debajo nuestro, significa que algo venimos haciendo bien para estar todavía con chances”.

Pellerano autocrítico sobre el funcionamiento del Lobo

Más allá del resultado, el técnico fue claro al marcar que el análisis no cambiaba por el empate. Para Pellerano, el problema central pasa por el rendimiento del equipo.

A mí el empate no me cambia, si ganábamos iba a decir lo mismo, no estamos encontrando nuestro funcionamiento y jugando así no nos va a alcanzar. A mí el empate no me cambia, si ganábamos iba a decir lo mismo, no estamos encontrando nuestro funcionamiento y jugando así no nos va a alcanzar.

Por eso, sostuvo que Gimnasia debe mirar primero hacia adentro antes de pensar en lo que hagan los demás equipos de la Zona B. “Tenemos que pensar primero en nosotros antes que en los rivales”, puntualizó.