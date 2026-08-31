Lionel Messi dejó la Selección y los jujeños recordaron su legado: "Nos hizo felices"

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina marcó el cierre de una etapa histórica y provocó una inmediata reacción entre los hinchas. En las calles de Jujuy, jóvenes y adultos coincidieron en agradecerle al capitán por los títulos, los goles y los momentos compartidos durante más de dos décadas con la camiseta albiceleste.

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Para muchos, su legado va más allá de lo deportivo. La humildad, el liderazgo y su comportamiento fuera de la cancha fueron algunos de los aspectos más mencionados por los jujeños al momento de despedir al 10. La palabra que más se repitió entre los entrevistados fue “gracias”.

Un joven resumió su sentimiento de manera directa: “Le diría gracias por todo. Es un crack, es un genio” , y destacó además la humildad que mostró a lo largo de su carrera. Otra joven puso el foco en lo que Messi representó para distintas generaciones: “Todas las alegrías que nos dio. Es un gran ejemplo para los chicos y los grandes ”.

Los goles del rosarino también quedaron grabados en la memoria de los hinchas. “ Agradecerle. Fue un buen jugador. Grité mucho sus goles” , recordó uno de los consultados. Otra mujer destacó especialmente su faceta humana y familiar, definiéndolo como una persona que supo mantener un perfil bajo pese a convertirse en una de las figuras más importantes del deporte mundial.

“Gracias por todo”: los jujeños despidieron a Lionel Messi

El ejemplo que deja Lionel Messi

Entre las respuestas también apareció la comprensión ante la decisión de ponerle punto final a su trayectoria con la Selección. “Cada jugador siente que llega a cierta edad en la que quiere retirarse. Creo que hizo bien y le agradezco muchísimo todo lo que dio”, expresó un joven.

Para otro hincha, el mayor legado del capitán argentino está relacionado con su forma de afrontar tanto los éxitos como las derrotas: “Gracias por el ejemplo de vida como ser humano, como jugador y como líder. Es una gran enseñanza para los jóvenes”.

Messi transitó más de dos décadas con la camiseta argentina y atravesó desde las finales perdidas hasta la etapa de los grandes títulos que comenzó con la Copa América 2021 y alcanzó su punto máximo con el Mundial de Qatar 2022.

“Se lo va a extrañar”

La noticia despertó nostalgia entre quienes siguieron buena parte de su carrera. Una mujer sintetizó el sentimiento que dejaron muchos de los testimonios recogidos en Jujuy: “Agradecerle por lo que nos dio. Nos hizo felices a todos los argentinos. Se lo va a extrañar”.

Con el anuncio de su retiro, se cierra definitivamente la etapa de Lionel Messi como futbolista de la Selección Argentina. Para los hinchas jujeños, quedan los goles, los títulos y, principalmente, el recuerdo de una generación que acompañó durante años al capitán argentino.