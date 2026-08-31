Messi se retiró de la Selección y recibió una lluvia de mensajes de sus compañeros. 

La decisión de Messi no solo impactó a los hinchas argentinos, sino también a sus compañeros, exjugadores, entrenadores y distintas figuras del fútbol internacional, que utilizaron las redes sociales para despedirlo.

Entre ellos estuvo Rodrigo De Paul , uno de sus compañeros más cercanos, quien le dedicó unas sentidas palabras y resaltó la fortaleza, el liderazgo y la calidad humana del capitán. Su mensaje fue el primero de muchos que llegarían después por parte de los jugadores argentinos.

Uno de los mensajes más sentidos llegó de la mano de Enzo Fernández , quien le dedicó una extensa carta a Messi tras conocer su decisión. El mediocampista expresó la tristeza que le provoca imaginar una Selección sin su capitán y escribió: “Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos . Salir a la cancha y no verte adelante, con la 10”.

Otro de los compañeros que quiso acompañar a Messi en este momento fue Leandro Paredes. El mediocampista compartió una publicación en sus redes y le dedicó unas sentidas palabras al capitán: “Gracias por absolutamente todo. Sos y serás siempre el más grande de todos. Te amamos, capitán”.

Uno de los mensajes más emotivos llegó de parte de Lisandro Martínez. El defensor comentó el posteo de Messi y reconoció la tristeza que le provoca imaginar una Selección sin el histórico número 10: “Una tristeza enorme, la verdad. Uno nunca se prepara para estas cosas”. Luego, destacó su admiración por el capitán y aseguró que es un ejemplo para todos.

“Eternamente gracias, capitán”. El delantero decidió dedicarle unas palabras todavía más profundas a Messi: “Del primer abrazo al último... Leo, no sé si existen palabras suficientes para agradecerte todo lo que hiciste por nosotros”. El Toro resaltó especialmente las enseñanzas que el capitán dejó fuera de la cancha y su manera de liderar con el ejemplo.

La despedida de Messi continuó con las palabras de Cristian “Cuti” Romero, quien utilizó sus redes sociales para expresar todo su agradecimiento al capitán. “Te quiero, te admiro y te voy a estar siempre agradecido por todo lo que dejaste en mí y por nuestro país. Gracias por tanto, capitán”, escribió. A su homenaje se sumaron Nicolás Tagliafico y Ángel Di María, quienes eligieron la frase “Gracias eternas” para despedir al número 10.

Giovani Lo Celso fue otro de los integrantes de la Selección que decidió despedir a Messi a través de sus redes sociales. “Tu legado será eterno. Gracias por enseñarnos tanto y guiarnos en este camino. Cada palabra se queda corta para agradecer lo que le diste al hincha argentino. Nosotros somos unos bendecidos de poder haber compartido tantas cosas al lado tuyo. GRACIAS POR TANTO CAPITÁN, TE AMAMOS”, escribió.

El sentido posteo de Dibu Martínez a Messi

Emiliano “Dibu” Martínez tampoco quiso quedarse afuera de la despedida y le dedicó un emotivo mensaje a Messi a través de sus redes sociales. El arquero, una de las piezas fundamentales de la Selección durante la etapa más exitosa de los últimos años, destacó todo lo que el capitán significó para el grupo y para el fútbol argentino.

“Capi, las palabras no van a alcanzar de todo lo que hiciste por nosotros y por todo el pueblo Argentino. Pero solo queda agradecerte por hacerme campeón del mundo y llegar lo mas alto que yo nunca imagine llegar. Mi respeto por siempre. Gracias”.