La curiosa lapicera que Messi usó para escribir su carta de despedida. 

Lionel Messi le puso palabras al final de una era histórica. Sin embargo, el anuncio no se destacó únicamente por sus palabras: la imagen elegida para acompañarlo también escondió varios detalles cargados de simbolismo. Los detalles, en la nota.

Deportes Messi se retiró de la Selección y recibió una lluvia de mensajes de sus compañeros

Messi anunció su adiós a la Selección y dejó mucho más que un mensaje de despedida . Tras 20 años con la camiseta argentina, el capitán compartió una carta acompañada por un emotivo video con imágenes de su recorrido en la Albiceleste.

Pero un detalle de la publicación rápidamente captó todas las miradas: la imagen elegida también tenía un significado especial . En el clip metálico de la pieza aparece un medallón circular grabado .

Entre los renglones de una hoja simple quedaron plasmadas las últimas palabras de Messi como jugador de la Selección Argentina . Sobre ese papel, la lapicera de tonos dorados y cromados se destaca por su diseño elegante , en un contraste que le aporta un particular tono íntimo al mensaje.

El detalle que llamó la atención de los fanáticos estaba en el pequeño medallón circular del prendedor. Su diseño recuerda al “Giratiempos” de Harry Potter, el objeto mágico capaz de permitirle a quien lo utiliza viajar hacia atrás en el tiempo.

El detalle cobró todavía más sentido entre los seguidores al recordar el conocido fanatismo de la familia Messi por el mundo mágico creado por J.K. Rowling.

La lapicera junto a la carta manuscrita también aportó un detalle de cercanía y autenticidad a la despedida de Messi. Su característica letra en mayúsculas y el distintivo elemento dorado conformaron una imagen que rápidamente se transformó en una de las postales más compartidas en las plataformas digitales.

El significado del uso del Giratiempos en Harry Potter

El Giratiempo lo utiliza Hermione Granger durante el tercer año en Hogwarts para poder asistir a varias clases que se dictan a la misma hora. Al hacerlo girar, puede retroceder unas horas en el tiempo.

Hacia el final de la película, Hermione y Harry lo utilizan para volver atrás y salvar a Sirius Black y al hipogrifo Buckbeak, además de modificar los acontecimientos que habían ocurrido esa noche.

La escena es especialmente importante porque muestra cómo el Giratiempo permite regresar a un momento del pasado y vivir nuevamente determinados acontecimientos, algo que también puede darle un significado simbólico al detalle de la lapicera de Messi.