lunes 31 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de agosto de 2026 - 17:47
Deportes

La curiosa lapicera que Messi usó para escribir su carta de despedida

La lapicera utilizada por Messi tampoco pasó desapercibida. Su diseño generó revuelo en redes sociales por un detalle cargado de simbolismo.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La curiosa lapicera que Messi usó para escribir su carta de despedida.&nbsp;

La curiosa lapicera que Messi usó para escribir su carta de despedida. 

Lionel Messi le puso palabras al final de una era histórica. Sin embargo, el anuncio no se destacó únicamente por sus palabras: la imagen elegida para acompañarlo también escondió varios detalles cargados de simbolismo. Los detalles, en la nota.

Lee además
Messi se retiró de la Selección y recibió una lluvia de mensajes de sus compañeros. 
Deportes

Messi se retiró de la Selección y recibió una lluvia de mensajes de sus compañeros
“Bombazo” y una polémica burla inglesa: cómo reaccionó la prensa mundial al retiro de Messi. 
Deportes

"Bombazo" y una polémica burla inglesa: cómo reaccionó la prensa mundial al retiro de Messi

La curiosa lapicera que Messi usó para escribir su carta de despedida

Messi anunció su adiós a la Selección y dejó mucho más que un mensaje de despedida. Tras 20 años con la camiseta argentina, el capitán compartió una carta acompañada por un emotivo video con imágenes de su recorrido en la Albiceleste.

Pero un detalle de la publicación rápidamente captó todas las miradas: la imagen elegida también tenía un significado especial. En el clip metálico de la pieza aparece un medallón circular grabado.

Entre los renglones de una hoja simple quedaron plasmadas las últimas palabras de Messi como jugador de la Selección Argentina. Sobre ese papel, la lapicera de tonos dorados y cromados se destaca por su diseño elegante, en un contraste que le aporta un particular tono íntimo al mensaje.

El detalle que llamó la atención de los fanáticos estaba en el pequeño medallón circular del prendedor. Su diseño recuerda al “Giratiempos” de Harry Potter, el objeto mágico capaz de permitirle a quien lo utiliza viajar hacia atrás en el tiempo.

El detalle cobró todavía más sentido entre los seguidores al recordar el conocido fanatismo de la familia Messi por el mundo mágico creado por J.K. Rowling.

La lapicera junto a la carta manuscrita también aportó un detalle de cercanía y autenticidad a la despedida de Messi. Su característica letra en mayúsculas y el distintivo elemento dorado conformaron una imagen que rápidamente se transformó en una de las postales más compartidas en las plataformas digitales.

El significado del uso del Giratiempos en Harry Potter

El Giratiempo lo utiliza Hermione Granger durante el tercer año en Hogwarts para poder asistir a varias clases que se dictan a la misma hora. Al hacerlo girar, puede retroceder unas horas en el tiempo.

Hacia el final de la película, Hermione y Harry lo utilizan para volver atrás y salvar a Sirius Black y al hipogrifo Buckbeak, además de modificar los acontecimientos que habían ocurrido esa noche.

La escena es especialmente importante porque muestra cómo el Giratiempo permite regresar a un momento del pasado y vivir nuevamente determinados acontecimientos, algo que también puede darle un significado simbólico al detalle de la lapicera de Messi.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Messi se retiró de la Selección y recibió una lluvia de mensajes de sus compañeros

"Bombazo" y una polémica burla inglesa: cómo reaccionó la prensa mundial al retiro de Messi

El emotivo mensaje de la AFA tras el retiro de Messi de la Selección

Cuántos partidos jugó Lionel Messi con la Selección Argentina

Por qué Lionel Messi decidió retirarse de la Selección Argentina

Lo que se lee ahora
Messi anunció que se retira de la Selección Argentina: Ya no tengo más para dar
Selección Argentina.

Messi anunció que se retira de la Selección Argentina: "Ya no tengo más para dar"

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Incendio en Humahuaca: una familia perdió todo y necesita ayuda video
Jujuy.

Incendio en Humahuaca: una familia perdió todo y necesita ayuda

Telekino quedó vacante
País.

Sorteo 2443 del Telekino: los números ganadores y cuánto pagó cada categoría

El secretario de comunicación, Alberto Siufi, confirmó que en Jujuy habrá dos peajes video
Jujuy.

El secretario de comunicación, Alberto Siufi, confirmó que "en Jujuy habrá dos peajes"

Messi anunció que se retira de la Selección Argentina: Ya no tengo más para dar
Selección Argentina.

Messi anunció que se retira de la Selección Argentina: "Ya no tengo más para dar"

Gimnasia recibe a Agropecuario con dos bajas en un partido clave por la cima
Deportes.

Gimnasia recibe a Agropecuario con dos bajas en un partido clave por la cima

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel