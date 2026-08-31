Por qué Lionel Messi decidió retirarse de la Selección Argentina

No fue por una lesión, una pelea ni por una decisión tomada después de una mala noche; Lionel Messi eligió retirarse de la Selección Argentina porque sintió que había llegado el momento de cerrar una etapa que ocupó más de 20 años de su vida . Lo pensó después de la final del Mundial 2026, lo escribió apenas dos días más tarde y esperó más de un mes antes de hacerlo público.

Selección Argentina. Messi anunció que se retira de la Selección Argentina: "Ya no tengo más para dar"

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En la carta con la que anunció su despedida, Messi dejó una explicación que resume buena parte de su decisión: “Me vacié, ya no tengo más para dar” . A los 39 años, después de haber atravesado derrotas, cuestionamientos y finalmente los años de mayores conquistas con Argentina, entendió que su recorrido como futbolista de la Selección había llegado al final.

“Me vacié, ya no tengo más para dar” “Me vacié, ya no tengo más para dar”

La despedida comenzó a tomar forma el 21 de julio , dos días después de la final del Mundial 2026 ante España. Messi escribió entonces las palabras que terminó publicando este lunes 31 de agosto.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento” “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”

Esa frase muestra que la decisión no llegó desde el enojo por una derrota. El propio capitán habló de una etapa cumplida, de desgaste y de la sensación de haber entregado todo lo que tenía para ofrecer con esa camiseta. Después de más de dos décadas, eligió no prolongar el ciclo solamente por el peso de su nombre.

“Vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”

Hay otro motivo que Messi dejó explícito: dar lugar a la generación que viene detrás.

“Vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar” “Vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”

Es una parte importante de su despedida. Messi no planteó el retiro únicamente desde el cansancio personal, sino también desde la idea de que la Selección debe continuar construyendo su futuro con otros futbolistas.

Después de haber sido durante tantos años el centro futbolístico del equipo, decidió correrse.

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina

La muerte de su padre terminó de confirmar la decisión

La carta tenía más de un mes guardada. Messi contó que la había escrito después de la Copa del Mundo, pero un acontecimiento familiar terminó de reafirmar lo que ya había decidido: la muerte de su padre, Jorge Messi.

“Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes” “Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”

No explicó públicamente mucho más sobre cómo atravesó ese momento, pero sí dejó claro que la pérdida personal terminó de confirmar que era tiempo de cerrar una de las etapas centrales de su vida.

Del sufrimiento a conseguir todo con Argentina

La historia de Messi con la Selección no estuvo construida solamente alrededor de los títulos. Hubo años en los que perdió finales, fue cuestionado e incluso llegó a anunciar una primera renuncia en 2016. Después regresó y comenzó una etapa que modificó definitivamente su historia con la camiseta argentina.

Llegaron la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Por eso, en esta despedida hubo una frase distinta a aquella salida cargada de frustración de hace una década. Esta vez habló de tranquilidad.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados” “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados”

De capitán a hincha

Messi también explicó cómo imagina lo que viene. Después de tantos años escuchando a los hinchas desde adentro de la cancha, ahora pasará a ocupar otro lugar.

“Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera” “Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”

Tal vez esa sea una de las imágenes que mejor resume su despedida: el jugador que durante más de 20 años llevó la camiseta argentina deja de estar dentro de la cancha, pero no se aleja de la Selección.

Su mensaje terminó con una frase sencilla y ligada a todo ese recorrido:

“Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!” “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”