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31 de agosto de 2026 - 12:16
Selección Argentina.

Messi anunció que se retira de la Selección Argentina: "Ya no tengo más para dar"

Lionel Messi, a los 39 años, comunicó su despedida definitiva de la Albiceleste. Cerró su etapa con un Mundial, dos Copas América y una Finalissima.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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La noticia marca el cierre de la carrera internacional del futbolista que condujo a Argentina a la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de disputar las finales de los Mundiales de Brasil 2014 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El mensaje con el que Messi anunció su retiro

En su publicación, Messi contó que dejó pasar varias semanas desde la final del Mundial para comunicar públicamente una decisión que ya había tomado.

Me vacié, ya no tengo más para dar”, expresó el rosarino, quien también destacó que existe una nueva generación de futbolistas preparada para continuar el camino de la Selección.

El capitán señaló que las palabras habían sido escritas el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial, pero decidió publicarlas este lunes. También indicó que, después del reciente fallecimiento de su padre, Jorge Messi, reafirmó la decisión que ya había tomado.

Su último partido fue una final del mundo

La última aparición de Messi con Argentina fue el 19 de julio de 2026, en la definición de la Copa del Mundo frente a España.

La Selección buscaba convertirse en bicampeona mundial después de la consagración de Qatar 2022, pero España ganó 1-0 en tiempo suplementario y levantó el título. La final también dejó otro récord para Messi, que alcanzó los 34 partidos disputados en Copas del Mundo.

En ese Mundial, el rosarino volvió a ser una de las figuras de Argentina y terminó el torneo con ocho goles.

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Los números de Messi con la Selección Argentina

Messi debutó en la Selección mayor en agosto de 2005 ante Hungría y desde entonces construyó una trayectoria de más de dos décadas.

Al cierre del Mundial 2026, registros estadísticos especializados contabilizan:

  • 207 partidos con Argentina.
  • 125 goles.
  • Seis Mundiales disputados: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.
  • 34 partidos en Copas del Mundo, récord histórico.
  • Campeón del Mundial de Qatar 2022.
  • Campeón de las Copas América 2021 y 2024.
  • Campeón de la Finalissima 2022.

A esos logros con la Selección mayor se suman el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla dorada conseguida en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

De la renuncia de 2016 a convertirse en campeón del mundo

No es la primera vez que Messi comunica una salida de la Selección. En junio de 2016, después de perder la final de la Copa América Centenario frente a Chile, había anunciado que su ciclo con Argentina había terminado.

Sin embargo, 45 días después decidió regresar. A partir de allí atravesó una de las etapas más exitosas de la historia de la Selección: ganó la Copa América en 2021, la Finalissima y el Mundial en 2022 y nuevamente la Copa América en 2024.

Diez años después de aquella primera renuncia, el propio Messi confirmó ahora que su recorrido internacional llegó a su final.

Su despedida cerró con una frase dirigida a los hinchas y a su país: “Gracias Dios por hacerme argentino”.

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