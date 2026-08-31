Gimnasia de Jujuy recibe a Agropecuario con dos bajas en un partido clave por la cima

Gimnasia de Jujuy recibirá este lunes a Agropecuario en un partido clave por la lucha de la cima de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Hernán Pellerano jugará desde las 21 horas en el Estadio 23 de Agosto, con el objetivo de sumar de a tres y volver a quedar primero en la cima.

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El árbitro designado por AFA será Bryan Ferreyra , quien estará acompañado por Damián Espinoza como asistente 1, Cristian Herrera como asistente 2 y Federico Guaymas como cuarto árbitro.

El Lobo recibirá al Sojero este lunes 31 de agosto, desde las 21 horas, en el Estadio 23 de Agosto.

Bryan Ferreyra será el encargado de dirigir el encuentro. En lo que va de la Primera Nacional 2026, el árbitro lleva 14 partidos dirigidos y mostró 64 tarjetas amarillas, lo que representa un promedio de 4,57 por encuentro: entre 4 y 5 amarillas por partido. Además, Ferreyra registró 3 expulsiones por doble amarilla y sancionó un penal.

Bryan Ferreyra

Historial entre Gimnasia de Jujuy y Agropecuario

En el historial de la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy y Agropecuario disputaron cinco partidos en total. Los resultados fueron:

2 triunfos para Gimnasia de Jujuy

2 empates

1 victoria para Agropecuario

Cómo llega el Lobo

Gimnasia de Jujuy llega a este compromiso con tres derrotas, una victoria y un empate en el último partido. Actualmente, el Lobo se posiciona tercero en la tabla de posiciones, pero si consigue una victoria volverá a treparse a la cima de la Zona B.

Los últimos cinco partidos de Agropecuario

Agropecuario, en tanto, se ubica en la posición 15 con 29 puntos. En sus últimos partidos consiguió tres victorias y dos derrotas.

Gimnasia de Jujuy tendrá dos bajas sensibles para recibir a Agropecuario

Gimnasia de Jujuy tendrá dos ausencias importantes para recibir a Agropecuario. Una de ellas será la de Nicolás Dematei, quien fue expulsado en el último partido ante Patronato, encuentro que terminó igualado 3 a 3. El defensor deberá cumplir una fecha de suspensión y no estará disponible para el compromiso ante el Sojero.

La otra baja confirmada es la de Francisco Molina. El jugador llegó a la quinta tarjeta amarilla y también deberá cumplir una jornada de suspensión.