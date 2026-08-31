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31 de agosto de 2026 - 08:16
Deportes.

Torneo Regional Amateur: todos los resultados de los equipos jujeños

Los clubes jujeños pusieron primera en una nueva edición del Torneo Regional Amateur que tiene como objetivo el ascenso al Torneo Federal A 2027.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Deportivo Luján en el Torneo Regional Amateur.

Deportivo Luján en el Torneo Regional Amateur.

El Torneo Regional Amateur 2026 puso primera y los equipos jujeños tuvieron su debut en la competencia. La primera fecha dejó cuatro triunfos, un empate y una derrota para los representantes de la provincia.

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Entre los resultados más destacados aparece la goleada de Gimnasia y Tiro de Yavi, que se impuso 5-1 ante Juventus de Humahuaca.

Zona 6: goleada de Gimnasia y Tiro y triunfo de Luján

En uno de los partidos de la jornada, Gimnasia y Tiro de Yavi tuvo un debut contundente y goleó 5-1 a Juventus de Humahuaca.

Los goles del conjunto ganador fueron convertidos por Iván Galian, Daniel Maigua —en dos oportunidades—, Fernando Zerpa en contra y Santiago Vera.

Para Juventus descontó José Gutiérrez.

Foto: Marcelo Montial.

Foto: Marcelo Montial.

En el otro encuentro con presencia jujeña, Deportivo Luján consiguió una importante victoria como visitante ante Los Perales, al imponerse por 1-0.

El único gol del partido lo marcó Emanuel Vatt Castro, a los 16 minutos.

Foto: Prensa Deportivo Luján.

Foto: Prensa Deportivo Luján.

Zona 7: triunfo de La Mona 44 y empate en Palpalá

Por la Zona 7, La Mona 44 comenzó el torneo con una victoria por 2-1 frente a Defensores de Fraile Pintado.

Juan Passcuttini y Jesús Guaymás, de penal, marcaron para el equipo ganador, mientras que Lucas Arraya convirtió para Defensores.

Foto: Prensa La Mona 44.

Foto: Prensa La Mona 44.

En el otro partido de la zona, Altos Hornos Zapla y Talleres de Perico igualaron 0-0 en un encuentro sin goles.

De esta manera, La Mona 44 sumó sus primeros tres puntos, mientras que Zapla y Talleres comenzaron con una unidad cada uno.

Foto: Prensa Altos Hornos Zapla.

Foto: Prensa Altos Hornos Zapla.

Zona 8: triunfos de Atlético San Pedro y Sportivo Alberdi

La primera fecha de la Zona 8 tuvo dos victorias jujeñas.

Atlético San Pedro derrotó 4-1 a Sportivo Tiro y Gimnasia de San Pedro.

Los goles del ganador fueron de José Córdoba, Maximiliano Ponce, Lautaro Gurrieri y Juan Méndez. Para Tiro y Gimnasia marcó Maximiliano López, de penal.

Foto: Prensa Atlético San Pedro.

Foto: Prensa Atlético San Pedro.

En el otro encuentro de la zona, Sportivo Alberdi se impuso 3-1 ante Central Norte de Libertador General San Martín.

Para Alberdi marcaron Cristian Segovia, de penal, Carlos Garzón y Matías Laime. El descuento de Central Norte fue obra de Marcelo Herrera.

Foto: Prensa Sportivo Alberdi.

Foto: Prensa Sportivo Alberdi.

Los resultados de los jujeños

Zona 6

  • Gimnasia y Tiro de Yavi 5-1 Juventus de Humahuaca
  • Los Perales 0-1 Deportivo Luján

Zona 7

  • La Mona 44 2-1 Defensores de Fraile Pintado
  • Altos Hornos Zapla 0-0 Talleres de Perico

Zona 8

  • Atlético San Pedro 4-1 Sportivo Tiro y Gimnasia
  • Sportivo Alberdi 3-1 Central Norte de Libertador

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