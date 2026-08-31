Torneo Regional Amateur: todos los resultados de los equipos jujeños

El Torneo Regional Amateur 2026 puso primera y los equipos jujeños tuvieron su debut en la competencia. La primera fecha dejó cuatro triunfos, un empate y una derrota para los representantes de la provincia.
Entre los resultados más destacados aparece la goleada de Gimnasia y Tiro de Yavi, que se impuso 5-1 ante Juventus de Humahuaca.
Zona 6: goleada de Gimnasia y Tiro y triunfo de Luján
En uno de los partidos de la jornada, Gimnasia y Tiro de Yavi tuvo un debut contundente y goleó 5-1 a Juventus de Humahuaca.
Los goles del conjunto ganador fueron convertidos por Iván Galian, Daniel Maigua —en dos oportunidades—, Fernando Zerpa en contra y Santiago Vera.
Para Juventus descontó José Gutiérrez.
En el otro encuentro con presencia jujeña, Deportivo Luján consiguió una importante victoria como visitante ante Los Perales, al imponerse por 1-0.
El único gol del partido lo marcó Emanuel Vatt Castro, a los 16 minutos.
Foto: Prensa Deportivo Luján.
Zona 7: triunfo de La Mona 44 y empate en Palpalá
Por la Zona 7, La Mona 44 comenzó el torneo con una victoria por 2-1 frente a Defensores de Fraile Pintado.
Juan Passcuttini y Jesús Guaymás, de penal, marcaron para el equipo ganador, mientras que Lucas Arraya convirtió para Defensores.
En el otro partido de la zona, Altos Hornos Zapla y Talleres de Perico igualaron 0-0 en un encuentro sin goles.
De esta manera, La Mona 44 sumó sus primeros tres puntos, mientras que Zapla y Talleres comenzaron con una unidad cada uno.
Foto: Prensa Altos Hornos Zapla.
Zona 8: triunfos de Atlético San Pedro y Sportivo Alberdi
La primera fecha de la Zona 8 tuvo dos victorias jujeñas.
Atlético San Pedro derrotó 4-1 a Sportivo Tiro y Gimnasia de San Pedro.
Los goles del ganador fueron de José Córdoba, Maximiliano Ponce, Lautaro Gurrieri y Juan Méndez. Para Tiro y Gimnasia marcó Maximiliano López, de penal.
Foto: Prensa Atlético San Pedro.
En el otro encuentro de la zona, Sportivo Alberdi se impuso 3-1 ante Central Norte de Libertador General San Martín.
Para Alberdi marcaron Cristian Segovia, de penal, Carlos Garzón y Matías Laime. El descuento de Central Norte fue obra de Marcelo Herrera.
Foto: Prensa Sportivo Alberdi.
Los resultados de los jujeños
Zona 6
- Gimnasia y Tiro de Yavi 5-1 Juventus de Humahuaca
- Los Perales 0-1 Deportivo Luján
Zona 7
- La Mona 44 2-1 Defensores de Fraile Pintado
- Altos Hornos Zapla 0-0 Talleres de Perico
Zona 8
- Atlético San Pedro 4-1 Sportivo Tiro y Gimnasia
- Sportivo Alberdi 3-1 Central Norte de Libertador
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