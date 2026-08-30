Los Leones hicieron historia: vencieron a Países Bajos y se subieron al podio mundial

Los Leones quedaron terceros en el Mundial de Hockey.

El hockey argentino volvió a celebrar una jornada histórica. Los Leones cerraron su participación en el Mundial con una actuación memorable y consiguieron regresar al podio de una Copa del Mundo, ratificando el crecimiento y la vigencia de una generación que sigue dejando su huella en el deporte nacional.

El equipo dirigido por Lucas Rey llegaba al encuentro luego de la ajustada derrota ante Alemania en semifinales, pero logró recuperarse rápidamente para afrontar el duelo por el tercer puesto ante Países Bajos, uno de los seleccionados más poderosos del hockey internacional.

El partido fue intenso y equilibrado durante la primera mitad. Argentina mostró solidez defensiva y esperó el momento indicado para lastimar a su rival. La apertura del marcador llegó en el tercer cuarto, cuando Tomás Domene aprovechó una jugada ofensiva para establecer la ventaja para el conjunto argentino.

Los Leones quedaron terceros en el Mundial de Hockey. En el último tramo del encuentro, Países Bajos consiguió reaccionar y llegó a la igualdad mediante Floris Middendorp. Sin embargo, Los Leones no bajaron los brazos y continuaron buscando el triunfo.

La jugada decisiva llegó tras un córner corto. Matías Rey tomó la bocha y convirtió el 2 a 1 definitivo, desatando el festejo argentino. En los minutos finales, el equipo nacional resistió los ataques del conjunto neerlandés y defendió con firmeza una victoria que quedará en la historia. Con este resultado, Argentina volvió a conquistar una medalla mundialista, algo que no lograba desde La Haya 2014, cuando también obtuvo el bronce. Un nuevo motivo de orgullo para Los Leones y para todo el deporte argentino.

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