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30 de agosto de 2026 - 11:18
Policiales.

Impactante choque de un auto contra un poste en el barrio San Pedrito

El siniestro ocurrió en la rotonda que une las avenidas Almirante Brown, Tello y Corrientes, en el barrio San Pedrito. No habría otro vehículo involucrado.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Accidente en barrio San Pedrito.

Accidente en barrio San Pedrito.

Accidente en barrio San Pedrito.

Accidente en barrio San Pedrito.

Un fuerte siniestro vial se registró este domingo en horas de la mañana en la zona sur de San Salvador de Jujuy. Un automóvil impactó violentamente contra un poste en la rotonda que conecta la avenida Almirante Brown con las avenidas Tello y Corrientes, en el barrio San Pedrito.

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Como consecuencia del fuerte choque, dos hombres resultaron involucrados y fueron asistidos por personal del SAME y efectivos policiales que trabajaron en el lugar. Además se pudo determinar que no habría otro vehículo involucrado en el accidente.

Accidente en barrio San Pedrito.

Accidente en barrio San Pedrito.

De manera preliminar, trascendió que el conductor aparentemente se encontraría en estado de ebriedad, aunque esta situación deberá ser confirmada mediante las actuaciones y pericias correspondientes.

El fuerte impacto provocó importantes daños en el vehículo y generó preocupación entre los vecinos y conductores que circulaban por una de las rotondas más transitadas de la zona sur de la capital jujeña.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

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